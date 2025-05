Aguas Cordobesas: “Cada 10 minutos analizamos el agua que toman los cordobeses, hay que conocer lo que se consume”

Aguas Cordobesas, empresa encargada de la provisión de agua potable en la capital cordobesa, opera bajo un modelo de gestión sustentable que busca equilibrar impacto económico, social y ambiental. “Trabajamos 7x24 en forma permanente. El agua tiene que llegar a cada hogar”, afirmó Cristina Barrientos, jefa de Relaciones Institucionales, en diálogo con Punto a Punto.

Con un 99% de cobertura y más de 6.500 km de red, de distintos diámetros, en la ciudad de Córdoba, busca llegar con el servicio a cada hogar. Por ello, la empresa sostiene la importancia de cuidar el agua porque "el agua que se derrocha en un lugar, es agua que va a faltar en otro".

La calidad del recurso es una prioridad: se realizan más de 4.000 análisis mensuales para asegurar que el agua “más segura y más controlada del mercado” llegue a los hogares. “Cada diez minutos aproximadamente se hace un análisis”, subrayó Barrientos, y añadió que hay “todo un equipo profesional detrás de cada uno de los procesos”.

Desde hace 16 años, Aguas Cordobesas publica sus reportes según los lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI), y certifica normas internacionales como ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, entre otras. La compañía fue pionera en implementar una planta de tratamiento de barros única en Latinoamérica, que transforma el principal residuo de la potabilización en insumo para relleno a través de una alianza con Cormecor. “Lo que para nosotros es un residuo, para ellos se convierte en materia prima”, explicó.

Esta nota forma parte del Dossier de Economía Sustentable de Punto a Punto, donde se relevan experiencias de empresas que avanzan hacia modelos de triple impacto.

Cuidado del agua

Además de sus acciones ambientales, la empresa lleva adelante programas sociales de concientización como Embajadores del Agua, que llega a más de 3.000 alumnos al año. “Venimos mejorando, pero todavía se ven vecinos regando o baldeando veredas”, comentó Barrientos, aunque reconoce que “hay una nueva generación de niños y jóvenes que ya tienen el chip de cuidar el recurso”. Desde la empresa, también fomentan el acercamiento de la comunidad a través de visitas a las plantas potabilizadoras.

“La gente no cuida lo que no conoce. Cuando ven el proceso completo, cambia la percepción”, dijo Barrientos, destacando que muchas familias se acercan motivadas por sus hijos. “Vieron la publicidad en Instagram o TikTok y pidieron venir. Me encanta eso. Tenés que conocer lo que consumís”, agregó sobre la actitud de los más chicos.

En lo interno, la empresa promueve la participación de su personal en voluntariados, campañas de salud y el Club de Innovación, que incentiva ideas de triple impacto. “Cerca del 30% de nuestra dotación participa activamente”, señaló Barrientos.

Medición de consumos

También avanzan en medición de consumos, con un 40% de usuarios medidos y el compromiso de que toda nueva conexión ya incluya medidor. Aun así, Barrientos advirtió que la base libre actual de 25m3 es muy alta y no "contribuye al cuidado".

En verano, el consumo trepa de 350 a más de 500 litros diarios por persona: “Es altísimo para una región semiárida como la nuestra”.

Frente a un escenario de lagos llenos tras las lluvias, Barrientos fue clara: “Puede que alcance para este año, pero no sabemos si lloverá el que viene. Tenemos que administrar un recurso escaso e imprescindible para la vida”.

Desde su mirada como representante institucional y consumidora, concluye con una frase entre seria y simpática: “Yo tomo el agua tranquila porque sé el trabajo que hay detrás. Y un consejo: no canten bajo la ducha… es agua potable”.

Planes y Proyectos 2025

Entre los principales desafíos se pueden mencionar:

- Colaborar con la Municipalidad de Córdoba en el programa "Más agua, más salud" para extender el acceso al agua potable en la ciudad.

en el programa "Más agua, más salud" para extender el acceso al agua potable en la ciudad. - Implementar prácticas innovadoras para mejorar la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa, como los Interlaboratorios del Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios (COFES) para intercambiar experiencias con otras empresas del sector.

y la eficiencia operativa, como los Interlaboratorios del Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios (COFES) para intercambiar experiencias con otras empresas del sector. - Ampliar el impacto de nuestros p rogramas Ambientales, Sociales y Educativos mediante alianzas con organizaciones como Banco de Alimentos, Casa Ronald McDonald, Fundación Junior Achievement, Fundación E + E, Fondo de Becas y Proyecto Bosques Nativos.

mediante alianzas con organizaciones como Banco de Alimentos, Casa Ronald McDonald, Fundación Junior Achievement, Fundación E + E, Fondo de Becas y Proyecto Bosques Nativos. - Apoyar iniciativas culturales que fomenten la reflexión sobre el cuidado del agua, como nuestra participación en la obra "Agua" de Isabel Muñoz en el Museo Palacio Dionisi.

en el Museo Palacio Dionisi. - Fortalecer el equipo de "Voluntarios Internos" con nuevas alianzas, incluyendo:

con nuevas alianzas, incluyendo: - Manos Abiertas : acompañamiento y asistencia a personas vulnerables, fortaleciendo vínculos familiares y redes comunitarias. - Fundación Jingles Argentina: mejora de la calidad de vida de personas con o sin discapacidad a través de la terapia asistida con perros. - Jardín Botánico de Córdoba : articulación con la ULA.

: acompañamiento y asistencia a personas vulnerables, fortaleciendo vínculos familiares y redes comunitarias.

A través de estas acciones, Aguas Cordobesas reafirma su compromiso de asegurar este recurso vital para las futuras generaciones.

Directivos

Héctor Randanne – Gerente General

Gabriel Triunfo – Gerente de RRHH

Alejandro Montenegro – Jefe de Desarrollo, Auditoría y RSE

Cristina Barrientos – Jefe de Relaciones Institucionales

Aguas Cordobesas

