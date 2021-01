Alerta en la temporada por casos de Covid-19 entre artistas en Carlos Paz

Los nuevos casos de Covid-19 entre algunos de los artistas que integran la cartelera de Carlos Paz, encendieron las alarmas en los distintos teatros de la villa serrana. La temporada atraviesa su tercer fin de semana, tal vez el más importante del verano, y hasta el momento los balances son, en líneas generales, positivos. Pero la tranquilidad con que la temporada había comenzado se trastocó principalmente en los últimos 15 días, cuando se precipitaron movimientos importantes generados por diagnósticos positivos de coronavirus.

Entre estos, el cimbronazo más fuerte lo dio la baja de Miguel Martín, el Oficial Gordillo. El humorista tucumano se presentaba los sábados y domingos (una especie de ‘prime time’ teatral), en el imponente Teatro Luxor. Desde allí lideraba cómodamente el primer ránking emitido por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet), pero debió desistir de algunas funciones.

El propio Gordillo lo anunció en sus redes: “Soy Covid positivo, gente querida. Nunca pensé que me iba a tocar. Como la gran mayoría, tomé todas las precauciones desde marzo hasta hoy. Llevaba en mi mochila tres tipos de alcohol (gel, líquido y en spray), toallas desinfectantes y SIEMPRE el tapabocas puesto…”, contó el cómico mediante un comunicado. Y agregó: “No asistí a reuniones sociales (solo familiares con distancia y sin saludar por mi trabajo. Hace 10 meses que no abrazo a mi vieja) y si alguien me vio en la calle y me pidió una foto o un vídeo lo hicimos con tapabocas o con mucha distancia. A pesar que hice TODO lo que estuvo a mi alcance me TOCÓ, es más no tengo idea como pude haberme contagiado… Con respecto a mi viaje para trabajar en Córdoba pedí todos los protocolos y precauciones que fueron debidamente respetadas por la producción”, agregó el cómico quien aclaró que se encuentra “transitando la enfermedad en buen estado”, completó.

Gordillo no fue el único infectado entre los famosos. El pasado martes, Alfredo Silva y Alacrán, personaje interpretado por Rodolfo Samsó, estrenaron su show titulado Los fantásticos del Humor, espectáculo que arribó a Carlos Paz tras un paso en falso por Mar del Plata, sin embargo poco duraron las expectativas. Alacrán dio positivo junto con el productor Darío Arellano y de inmediato se suspendieron definitivamente las funciones que iban a presentarse en el Teatro Libertad. Los humoristas incluso tenían previsto diagramar una gira que incluya a varias ciudades del interior de la provincia, pero todo quedó trunco. La duda que quedó entre quienes analizan la temporada es saber si el lugar de contagio fue Carlos Paz o llegaron infectados desde Mar del Plata.

Misterio en torno a Tres Empanadas. Un caso con muchos interrogantes es el que se vivió con la obra Tres Empanadas, que protagonizan en el Teatro Luxor Flavio Mendoza, Flor de la V y Juan Pablo Geretto. Justamente este último debió ser reemplazado en las últimas funciones por Facundo Mazzei. Las primeras versiones que incluso fueron publicadas en diversos medios fue que la baja se debía a un diagnóstico positivo de Covid, pero luego el propio Mendoza se encargó de aclarar que es simplemente un esguince el motivo que alejó a Geretto del escenario.

Cuidados. Los recaudos entre los artistas son muchos. Pero como en todos los ámbitos, hay quienes son más estrictos que otros. Consultados por este medio, varios personajes que componen la cartelera coincidieron en que se redujeron y mucho las tradicionales cenas grupales tras funciones. También ocurrió lo mismo con las denominadas ‘presencias’ en los eventos públicos y la asistencia a lugares muy concurridos. En algunas obras incluso hay cláusulas contractuales que en resumidas cuentas afirman que: “Quien se enferma inmediatamente deja de cobrar”.