Allanan y clausuran tres concesionarias en Córdoba por denuncias de estafa

Tres concesionarias de automóviles y motocicletas en la ciudad de Córdoba fueron allanadas y clausuradas en el marco de una investigación por presuntas estafas a consumidores. Se trata de Go Max Concesionaria, ubicada en avenida Octavio Pinto 2882; Genoa Conssesion, en calle Libertad 60; y Sigma Motors, con sedes en avenida Colón 533 y Sucre 511.

La bancada UCR reclama a Llaryora por “el primer acceso a la justicia” para los cordobeses del interior

La medida se adoptó tras múltiples denuncias de clientes que señalaron haber abonado vehículos bajo la modalidad "a sola firma" sin recibir la entrega correspondiente. En varios casos, tampoco se les reintegró el dinero cuando desistieron de la operación.

Durante los procedimientos judiciales se secuestró documentación y material electrónico de interés para la causa. El operativo fue ordenado por la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 6, a cargo del fiscal José Bringas, y contó con la colaboración del Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Córdoba y del Ente de Fiscalización y Control municipal.

Declaró Mario Rey en el juicio y apuntó contra el denunciante y el periodista Tomás Méndez

La clausura preventiva de los locales se dispuso en el marco de la Ley Provincial N.º 10.247 y por infracciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N.º 24.240. Según la investigación preliminar, los contratos presentaban cláusulas abusivas, falta de información obligatoria y demoras injustificadas en la entrega de los productos.

Las autoridades provinciales señalaron que este tipo de controles busca garantizar transparencia en las operaciones de compraventa de vehículos y recordaron a los consumidores la importancia de verificar antecedentes y condiciones contractuales antes de cerrar acuerdos.