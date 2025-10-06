Ammiraglia Desarrollistas inauguró BUENAVISTA III en Villa Carlos Paz: un hito que combina lujo, sostenibilidad y comunidad

Ammiraglia Desarrollistas, una empresa que ya cuenta con 13 proyectos consolidados, celebró la inauguración y entrega de su nuevo edificio en Villa Carlos Paz: Buenavista III. Ubicado estratégicamente en la esquina de Los

Artesanos y José Hernández, el proyecto se consolida como el nuevo referente de la ciudad, ofreciendo un estilo de vida que valora los buenos momentos rodeados del aire de las sierras.

Buenavista III es un edificio vanguardista, minimalista y de consumo inteligente, diseñado bajo la filosofía del disfrute. La propuesta se centra en crear las condiciones perfectas para vivir grandes emociones, con un equilibrio

ideal entre el descanso, las vistas panorámicas y la cercanía al centro de la ciudad.

Para los socios fundadores, la entrega de este edificio representa un paso significativo en la expansión de la desarrollista, que ya opera en Córdoba, en distintos puntos turísticos como ser Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano,

Córdoba capital y también en Uruguay. Leandro Ammiraglia, socio fundador de Ammiraglia Desarrollistas, expresó: “Con la entrega de Buenavista III, afianzamos el compromiso con nuestros clientes y dejamos plasmada nuestra calidad constructiva. Vemos la emoción de los nuevos propietarios, lo que nos indica que tenemos que seguir por este camino. Todo lo que desarrollamos es pensado para que ellos inviertan en las mejores ubicaciones, para que su capital tome valor y, sobre todo, para que lo puedan disfrutar.”

Por su parte, Guillermo Ammiraglia, socio fundador de Ammiraglia Desarrollistas, agregó: “Este edificio es la materialización de nuestra promesa: construir no solo espacios físicos, sino también relaciones a largo plazo. Ahora

estamos próximos a inaugurar Buena Vista Mar en Punta del Este y a la brevedad comenzaremos con un nuevo proyecto en Nueva Córdoba. Cada nuevo edificio en la provincia, es una oportunidad para reafirmar nuestra marca en el mercado y asegurar que cada inversión sea un lugar donde las familias puedan crecer y prosperar.”

Innovación y sostenibilidad al servicio del confort

El edificio se destaca por su compromiso con el ambiente, la tecnología y la eficiencia. Entre sus características sobresalientes se incluyen: Eficiencia Energética: Cuenta con un sistema de climatización de última

generación mixto, entre paneles solares y calderas a gas de condensación para calefacción, agua caliente y climatización de la piscina, asegurando bajo consumo y alto rendimiento. Aislamiento Superior: Los muros construidos con el sistema de paneles Emmedue y las aberturas con DVH (Doble Vidriado Hermético) brindan un aislamiento térmico y acústico máximo.

Gestión del Agua: Implementa un sistema de recolección de agua de lluvia para su reutilización en el riego de todas las cubiertas verdes. El interior de las unidades ofrece terminaciones de alta gama, como pisos de

porcellanato de grandes dimensiones, calefacción por radiadores, y muebles de cocina con mesadas de granito, todo con la calidad constructiva que caracteriza a Ammiraglia.

Amenities para vivir y compartir

BUENAVISTA III eleva el concepto de vida serrana con una completa selección de amenities diseñados para el disfrute y la comunidad: Terraza Panorámica: Equipamiento clave con una impresionante piscina panorámica.