Angulo en el TSJ: quiénes son los candidatos para la fiscalía general

Mariano Nievas

En marzo de este año se produjo el alejamiento de su cargo del exfiscal general Alejandro Moyano.

A seis meses de vacancia, el Gobierno provincial aún no designó a un reemplazante pleno y mantiene un esquema de ‘emergencia’.

Ese diseño está actualmente dividido en cuatro fiscales adjuntos: José Gómez Demmel, Héctor David, Alejandra Hillman y Pablo Bustos Fierro.

Según la resolución del 15 de marzo de este año, este nuevo formato plantea un “esquema de responsabilidades e incumbencias para el normal funcionamiento del Ministerio Público Fiscal durante todo el período de vacancia”.

Cambios inminentes. De todos modos, son varios los protagonistas que coinciden en que la designación de Luis Angulo en el Tribunal Superior de Justicia podría acelerar los tiempos en un nombramiento en la Fiscalía General. Aunque la mayoría parte de especulaciones, porque desde El Panal todavía no se han enviado señales concretas de cuál sería la intención, ni el nombre.

El Fiscal General tiene reservado su cargo por cinco años. Por lo tanto, las conjeturas se acercan a establecer que el nuevo fiscal sea designado después del 10 de diciembre y, de esa manera,un reaseguro de estar en el cargo durante la próxima gestión Schiaretti y un año más durante el siguiente gobierno.

Quiénes. Los nombres en danza son muchos, aunque se buscaría alguien de bajo perfil y que no tenga mayores oposiciones ni inconvenientes en pasar el pliego de designación en la Legislatura.

“Queremos un trámite similar al de Angulo, con apoyo de todos los sectores y sin problemas”, comentó un referentes por lo bajo.

El radiopasillo en Tribunales sobre el nombre del próximo fiscal se hace cada vez más intenso. Los apellidos van desde fiscales con alta exposición hasta los que prefieren mantenerse en reserva.

Hasta ahora trascendieron los nombres de Raúl Garzón, fiscal de amplia trayectoria y recientemente designado para hacerse cargo de las protestas sociales, cortes y piquetes en la ciudad y garantizar la libre circulación.

Garzón tuvo a su cargo la acusación a los policías por el amotinamiento del 2013.

Guillermo González es otro nombre que suena para ocupar el cargo de fiscal general. González tiene bajo su responsabilidad todos los conflictos que involucren a dirigentes de Luz y Fuerza. Fue quien envió dos veces a juicio a Rubén Daniele. Además, instruyó la causa por la muerte de Azul Montoro y fue quien determinó la figura del femicidio por el asesinato de la joven trans.

Marcelo Hidalgo también aparece entre los mencionados. Actualmente es fiscal de Cámara, tuvo a su cargo la acusación a Mercedes Segalá, viuda del panadero Corradini, condenada a perpetua. Fue el fiscal en el juicioque terminó condenando a prisión por coimas al exfiscal Roberto Matheu; además de juzgar varias causas por narcomenudeo. Hidalgo fue uno de los fiscales de la causa Nora Dalmasso. Es considerado un fiscal con perfil renovador en el ámbito jurídico.

Enrique Gavier es otro con posibilidades. Está al frente de una de la fiscalía de Delitos Complejos. Tuvo a su cargo megacausas de estafas y ordenó detenciones de empresarios, desarrollistas abogados y escribanos. Por su fiscalía pasaron las causas ART, Petrone y ‘La Trenza’, entre otras.

Por su trabajo contra la denominada ‘industria del juicio’, en su momento le valió un reconocimiento del presidente Mauricio Macri.

El favorito. Así y todo, hay un nombre que sería el de mayores chances en este momento.

Se trata del fiscal de la Cámara 11 Diego Albornoz. Sin ser parte de la ‘familia judicial’, hace relativamente poco que pertenece al cuerpo. Ingresó hace 15 años por concurso al cargo que ocupa hoy. Hasta ese momento se desempeñaba como abogado penalista, en los '80 fue socio de Oscar Roger. Por su cámara pasaron juicios emblemáticos como el brutal femicidio de Paola Acosta y la desaparición de Facundo Rivera Alegre.

Al fiscal Albornoz le destacan su bajo perfil, su formación jurídica y, además, su buena relación y consideración por parte de sus colegas. Cuando su nombre comenzó a trascender por lo bajo varios funcionarios, magistrados, abogados, legisladores y hasta instituciones le manifestaron su apoyo.

Si bien hasta ahora todos son trascendidos, y podría haber lugar a sorpresas, no se descarta la continuidad del esquema actual por un tiempo más, o el nombre del actual adjunto José Gómez Demmel.