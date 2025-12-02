Anisacate propone “Aumento Cero” de tasas y descuentos a vecinos cumplidores

La Municipalidad de Anisacate, bajo la gestión de Natalia Contini, lanzó su estrategia para la Tarifaria 2026 con una propuesta central: lograr un mayor compromiso de los contribuyentes en lugar de aumentar la carga impositiva a los cumplidores habituales. La intendenta explicó que prefiere "distribuir las cargas y que no sean siempre los mismos contribuyentes".

Para el vecino que demuestre compromiso y pague la cuota única anual por adelantado, el mensaje es de reconocimiento y estabilidad. Contini lo sintetizó así: “Si vos haces tu esfuerzo, te pones al día, me venís a pagar la cuota única, desde el municipio te vamos a cobrar lo mismo que en el 2025".

El anuncio implica un “aumento cero, vas a pagar igual que en el 2025”, proporcionando "previsibilidad en un país donde no lo tenían". Este compromiso es crucial, ya que el pago adelantado permite a la gestión tener "mayor previsibilidad en la prestación de servicios" y evitar la incertidumbre económica.

Incentivos Reforzados y Eficiencia de Gestión.

Para fomentar la adhesión a la cuota única, la municipalidad extendió el plazo y reforzó los descuentos por pronto pago:

30% de descuento por pago de cuota única en enero.

por pago de cuota única en enero. 20% de descuento en febrero.

en febrero. 10% de descuento en marzo.

El pago adelantado es fundamental porque permite al municipio “adelantar en las compras de los insumos y no tener que estar mes a mes pichuleando la monedita”. La intendenta ejemplificó la importancia de esto con elementos esenciales que cotizan en dólar: "si vos podés hacer tu compra y tenerlas ya en reserva, estás adelantado un paso ante cualquier situación compleja, variación del precio del dólar".

La mandataria justificó esta solicitud de compromiso citando la eficiencia lograda por su gestión, incluso tras asumir un municipio "en quiebra". Destacó la regularidad en el pago de sueldos: "Es la primera vez en la historia de Anisacate que los empleados cobran el quinto día hábil” de manera sostenida durante 24 meses.

Contini concluyó señalando que el beneficio de esta estrategia es para el ciudadano: la cuota única “no es un beneficio para el Estado municipal como estado, sino un beneficio para el contribuyente como pagador que es, porque en definitiva son sus recursos”.

Finalmente, se confirmó que la tarifa de estacionamiento vehicular para turistas también se mantiene inalterada respecto al año anterior, por lo que los visitantes pagarán “igual que el año pasado 10.000 pesos”.