Apertura 2026, entre la sorpresa de Mendoza y el protagonismo cordobés

El fútbol argentino vive uno de sus períodos más impredecibles en la última década, ya que después de las primeras siete jornadas del Torneo Apertura 2026, la tabla de posiciones refleja una paridad muy interesante que ha dejado a los “cinco grandes” en una posición expectante. En cambio, equipos con menos presupuesto, pero con proyectos sólidos, se han adueñado de las cumbres de ambas zonas.

En la Zona A, un Estudiantes de La Plata revitalizado se ubica en el primer lugar junto al siempre organizado Vélez Sarsfield, con 15 puntos. Por otra parte, la Zona B está dando la gran nota del torneo, ya que Independiente Rivadavia de Mendoza se ha vuelto el verdadero descubrimiento, puesto que "La Lepra" mendocina no solo está en primer lugar con 16 puntos, sino que ha mostrado un fútbol ofensivo y sin complejos, superando a potencias como Racing o River Plate.

La situación actual de los equipos cordobeses

Para nuestra provincia, el panorama es contrastante; sin embargo, en el barrio de Alberdi hay una luz de esperanza brillante, ya que, sin lugar a dudas, el equipo con mejor desempeño en Córdoba es Belgrano. Ubicado en el lote superior de la Zona B con 15 puntos, el "Pirata" mantiene un invicto que entusiasma a sus aficionados, respaldado por una defensa sólida que parece infranqueable.

En cambio, Talleres ha tenido un comienzo inconsistente, ya que la "T" se ubica en la mitad de la tabla en la Zona A con 10 unidades, sufriendo la falta de contundencia en partidos decisivos. Instituto, por otro lado, se encuentra en la mitad de la tabla con 8 puntos y está tratando de alcanzar la consistencia que necesita para mantenerse en competencia por clasificarse a los cuartos de final.

Proyecciones y candidatos al título

A pesar del presente arrollador de los líderes actuales, la proyección para el cierre de la temporada sigue apuntando a los planteles con mayor profundidad, pues, aunque River y Boca hoy se encuentran en una transición difícil (ambos con apenas 7 y 8 puntos respectivamente), el mercado de pases y la jerarquía individual suelen pesar en las instancias decisivas.

No obstante, si evaluamos la consistencia táctica, Estudiantes de La Plata se destaca como el equipo con más posibilidades de ganar el trofeo, ya que, con un proceso largo y una identidad definida, el "Pincha" parece tener los recambios necesarios para resistir el trajín de la doble competencia. Evidentemente, el Apertura 2026 apenas empieza, pero la promesa de un final de bandera verde se mantiene más viva que nunca.