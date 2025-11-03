Aplicaciones de viajes en Córdoba: cuándo y cómo deberán inscribirse las empresas y conductores

La Municipalidad de Córdoba avanza con la implementación de la ordenanza que regulará el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en la ciudad. Según informó el secretario de Ciudad Inteligente, Ignacio Gei, este jueves se concretará la reglamentación y se habilitará el proceso para inscribir a empresas y choferes en el nuevo Registro Digital, una herramienta integrada al sistema VEDI (Vecino Digital).

Link para inscribirse como conductor de app

“Este jueves se va a poner en marcha la ordenanza que regula las aplicaciones en la ciudad. A partir del lunes próximo se va a abrir el registro digital, la herramienta tecnológica que permite que las empresas, los automóviles y los conductores se vinculen. Allí se dirá si están o no habilitados”, explicó Gei en diálogo con Noticiero Doce.

Inscribirse para estar habilitados

El funcionario detalló que el lunes 10 de noviembre comenzará la inscripción para las empresas y que tendrán 15 días para completar el proceso. “No es algo novedoso porque venimos trabajando con ellas, tanto las nacionales como las internacionales. Estaban esperando la reglamentación para la inscripción”, señaló.

Sobre el cronograma, Gei aclaró que los choferes podrán inscribirse a partir del 25 de noviembre, una vez que las compañías estén registradas. “Esta diferencia de tiempo es necesaria porque para que el conductor se inscriba debe indicar para qué aplicación va a trabajar”, explicó.

Apps de movilidad: "El intendente va a velar porque no desaparezcan los taxistas y remiseros"

El sistema permitirá que tanto las empresas como los conductores gestionen toda la documentación en línea: datos personales, licencias profesionales, antecedentes penales, seguros y pólizas. “Queremos que el proceso sea totalmente digital y transparente. Una vez que se inscriban, van a estar habilitados para funcionar perfectamente”, sostuvo el secretario.

Gei destacó además que la puesta en marcha del Registro Digital permitirá obtener información precisa y actualizada sobre el servicio. “A partir de ese día vamos a saber exactamente la cantidad de empresas, vehículos y conductores que operan en la ciudad. Es un paso clave para ordenar un sistema que hasta ahora funcionaba sin marco regulatorio”, afirmó.

Cómo inscribirse

En la misma página de la municipalidad de Córdoba, www.cordoba.gob.ar, se habilitó un nuevo botón: Registro Digital - App de Movilidad. Tanto empresas como propietarios de autos y conductores deberán ingresar para comenzar a cumplimentar los trámites.

Por el momento, se podrá encontrar disponibles los instructivos y la ordenanza que detallan la documentación requerida por el sistema según cada caso. Es vital que quienes se quieren inscribir, comiencen a reunir la documentación con anticipación, para que una vez habilitado el registro, pueda completar su inscripción en pocos minutos.

El 87% de los cordobeses cree que las apps de movilidad mejoran el transporte

Se podrá encontrar la Ordenanza (13549), cómo obtener los documentos de App Movilidad (Ordenanza 13549), y los manuales par registrar las empresas, conductores y vehículos.