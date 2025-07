Apyme advirtió por las "políticas dirigidas a destruir la industria nacional"

Humberto Spaccesi, de Apyme, aseguró que las políticas de la administración de Javier Milei están "dirigidas a destruir la industria nacional".

Industria

"Lamentablemente se está consolidando un proceso que nosotros lo veníamos denunciando hace tiempo, que estas políticas nacionales conspiraban absolutamente con lo que es la producción nacional, conspira contra el empleo legítimo", sostuvo el empresario.

"Ya dejó de ser una consecuencia, un efecto no deseado de políticas públicas que se aplicaban para encaminar la macro. Esto ya son políticas efectivamente dirigidas a destruir la industria nacional", agregó en declaraciones a SRT Media.

Para Spacessi "no hay un solo dato que apoye ni que fomente la industria nacional" ya que hay "un mercado interno totalmente deprimido".

"Dólar planchado"

Además señaló que "la gente no tiene dinero para comprar, abren en forma indiscriminada las importaciones, no hay forma de competir, el dólar absolutamente planchado". "Ya hay más del 11% de las pymes que dejaron de exportar porque no tienen cómo competir", precisó.

"El final de la torta es que siguen aumentando los costos internos. Cada vez más cara la energía, el gas, entonces nos aumentan los costos. Tenemos la producción con productos más encarecidos, no tenemos a quién vendérselo y dejan entrar productos de afuera con el resultado que estamos viendo ahora", detalló.

Spaccesi advirtió que "es sólo el principio" y que "esto se va a seguir consolidando a medida que vaya pasando el tiempo, si no se cambian estas políticas".

Desempleo

El dirigente se refirió a la caída del empleo y aseveró que la gente se hace cuentapropista. "Empiezan pequeños emprendimientos, se ponen un kiosco, una verdulería, se ponen a manejar Uber", ejemplificó.

"Pero eso tiene patas cortas, eso es imposible poder mantenerlo en el tiempo. Estamos cambiando empleo real, legítimo con aguinaldo con vacaciones, con asistencia social, a un monotributista o a un empleo totalmente fuera del sistema, sobreviviendo de una forma que en el tiempo no lo va a poder contener", concluyó Spaccesi.