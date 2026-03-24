Arcor y Danone toman el control total de La Serenísima y reconfiguran el negocio lácteo

El grupo Arcor y la multinacional francesa Danone concretaron la compra del total del paquete accionario de Mastellone Hermanos, dueña de la marca La Serenísima, y avanzan en la conformación de un esquema integrado que unificará operaciones en el negocio lácteo argentino. La adquisición se realizó a través de Bagley Argentina, la sociedad que ambas compañías comparten, mediante la cual tomaron el control del 51,32% restante que aún estaba en manos de la familia fundadora y del fondo Dallpoint.

Con este movimiento, las empresas consolidan el 100% del capital accionario de una de las principales compañías de alimentos del país, cerrando un proceso iniciado en 2015, cuando se estableció la opción de compra progresiva. La operación, que aún requiere aprobaciones regulatorias, permitirá integrar bajo una misma estructura los activos de Mastellone, Danone Argentina y la red de distribución de Logística La Serenísima, en un modelo de gestión unificada de toda la cadena de valor.

Integración y escala en el negocio lácteo

El nuevo esquema apunta a resolver una fragmentación histórica del negocio. Hasta ahora, Mastellone se enfocaba en productos básicos —como leche, quesos y manteca— mientras que Danone operaba en segmentos de mayor valor agregado, como yogures y postres refrigerados. La creación del joint venture permitirá articular ambas líneas bajo una estrategia común, desde la producción hasta la comercialización.

La estructura resultante incluirá once plantas productivas en la región y un portafolio que abarca desde leche fluida y en polvo hasta derivados lácteos de mayor sofisticación. El objetivo es potenciar la escala, mejorar la eficiencia operativa y ampliar el alcance comercial en un mercado cada vez más competitivo.

Desde Danone, su CEO global Antoine de Saint-Affrique destacó que la operación permite llevar la alianza con Arcor “a un siguiente nivel” y fortalecer la presencia en Argentina y América Latina, con foco en la innovación y la calidad de productos. En la misma línea, el presidente de Arcor, Alfredo Pagani, subrayó que el acuerdo refuerza la capacidad comercial del grupo y consolida su estrategia de crecimiento en consumo masivo.

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Una negociación de largo recorrido

La toma de control total de Mastellone es el resultado de un proceso de más de 15 años, marcado por acuerdos progresivos y disputas en torno a la valuación de la compañía. El vínculo entre las partes se remonta a 1996, pero el punto de inflexión se dio en 2015, cuando se estableció el mecanismo que habilitó la adquisición escalonada del capital. El tramo final de la operación se inició en 2025, cuando Arcor y Danone decidieron ejercer la opción de compra por la participación restante. Sin embargo, la negociación atravesó tensiones, especialmente por diferencias en el precio de las acciones, que incluso abrieron la posibilidad de un arbitraje internacional.

Finalmente, el acuerdo se cerró y marca un nuevo capítulo para el sector lácteo argentino, con una estructura empresarial más concentrada y con fuerte presencia internacional. La integración no solo redefine el negocio de La Serenísima, sino que también posiciona a Arcor y Danone como actores centrales en la evolución del consumo masivo en el país.