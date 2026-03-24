Más fricción entre De Loredo, Mestre y Quiroga por la interna de la UCR Córdoba

La UCR de Córdoba vuelve a tensarse por su interna, con un nuevo capítulo de fricción entre el sector que responde a Rodrigo de Loredo y los espacios opositores de Ramón Mestre, el alfonsinismo de Identidad Radical y la “Tercera Vía” de Luis Quiroga que reclaman definiciones sobre el calendario electoral para elegir a las próximas autoridades partidarias.

La discusión, que atraviesa a la estructura radical con tonada, se colará en la tarde de este miércoles en una reunión virtual de la cúpula partidaria que, en los papeles, tiene otro temario, pero que inevitablemente estará atravesada por la disputa de fondo.

El encuentro, convocado por Zoom, fue planteado desde el oficialismo interno con una agenda acotada a cuestiones puntuales, como la situación económica de la Seccional Primera y el análisis de pedidos de expulsión ante el Tribunal de Conducta. Sin embargo, puertas adentro del radicalismo nadie duda de que la interna será el eje que sobrevolará toda la conversación.

“No es una reunión para tomar esa definición”, aportaron desde el deloredismo, donde también aclararon que los mandatos partidarios vencen recién en septiembre, por lo que —afirman— no hay urgencia para trata el tema en la reunión de cúpula de este miércoles.

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Del otro lado, la oposición presiona para que se convoque a elecciones internas y cuestiona la falta de definiciones. La posibilidad de votar el 7 de junio, que llegó a circular en el último tiempo, quedó descartada por los propios plazos de la Carta Orgánica, que exigían una convocatoria formal a comienzos de marzo que nunca se concretó.

En ese contexto, todas las miradas apuntan al presidente del partido, Marcos Ferrer, socio político de De Loredo, quien tiene la potestad de convocar a la interna. De hecho, la había anunciado como un compromiso, pero dentro del deloredismo y sus aliados persiste la idea —algo que no es nuevo en el radicalismo— de prorrogar los mandatos.

Esa eventual prórroga debería ser avalada por el Congreso partidario, un ámbito donde el deloredismo cuenta con mayoría. La jugada, sin embargo, despierta resistencias. El mestrismo y otros sectores opositores insisten en que se debe fijar un cronograma electoral. “Debe haber uno”, deslizan desde el entorno del exintendente, al tiempo que advierten que una extensión de mandatos “no cierra”.

Tensiones internas

De prosperar esa instancia sería una señal clara de mantener el statu quo interno con predominio del espacio que lidera De Loredo, pero que también ubica a Mestre con su cuota de espacio en los distintos estamentos de la vida interna del radicalismo cordobés.

En la previa del encuentro circulan versiones contrapuestas en la oposición: algunos creen que el Comité podría avanzar en una consulta al Congreso para prorrogar autoridades, mientras que otros hacen foco en la demanda de que se anuncie un cronograma electoral. “Lo manejan muy reservado”, reconocen desde los sectores que impulsan la interna, aunque admiten que el tema será inevitable que se cuele en la discusión.

La tensión no se limita a los polos que conviven en la UCR con tonada. La llamada “tercera vía”, que encabezan dirigentes como el intendente Luis Quiroga (Mina Clavero), los legisladores Dante Rossi y Sebastián Peralta, junto a referentes del interior como Juan Jure, también exige elecciones internas y busca posicionar una alternativa propia. Incluso ya propuso a Quiroga como candidato a presidir el partido, marcando distancia de los dos polos tradicionales.

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Movimientos en clave 2027

El trasfondo de la disputa excede la orgánica partidaria y se proyecta hacia 2027. El núcleo de poder deloredista exhibe como muestra de fortaleza la reciente “De Loredo Session”, un encuentro político que funcionó como señal de liderazgo y alineamiento interno en torno a la figura del exdiputado nacional y la ratificación de su voluntad de competir por la gobernación. En ese marco, quedó evidenciado el respaldo mayoritario de intendentes y jefes territoriales del radicalismo.

Sin embargo, ese liderazgo no ordena al conjunto de la oposición en Córdoba, pintada de violeta. El llamado de De Loredo a construir un frente amplio no peronista y a definir candidaturas mediante internas abiertas no tuvo eco en sectores clave del arco opositor, como el espacio libertario que se referencia en Gabriel Bornoroni y que tiene como socio a Luis Juez.

En paralelo, Mestre impulsa su estrategia basada en la construcción de un acuerdo programático para la Córdoba que viene. Con un discurso crítico hacia el PJ en el poder, el exintendente sostiene que “el peronismo cordobés ve venir su fin de ciclo” y propone ordenar primero al radicalismo en torno a ideas comunes antes de avanzar en alianzas más amplias.

“Primero hablemos y acordemos los radicales que queremos”, afirmó en las últimas semanas Mestre, marcando diferencias con la lógica de armado político del deloredismo. Tras ese paso orgánico puertas adentro, planteó poner el foco en “puntos de acuerdo” entre la UCR y otras fuerzas políticas del arco opositor para avanzar en un proyecto común.

Mientras tanto, también se multiplican los movimientos con la mirada puesta en la capital provincial. Espacios internos como Consenso de Javier Bee Sellares, Morena de Juan Negri y Línea Córdoba de Javier Fabre lanzaron hace pocas semanas “Viva Córdoba”, una plataforma que busca correrse de la lógica de nombres y candidaturas para enfocarse en propuestas de gestión.

En esa misma carrera, Dante Rossi ya dejó en claro que aspira a competir por la intendencia y comenzó a activar su armado territorial. El alfonsinista anti-Milei encabezará en la tarde del jueves en un hotel de la costanera un encuentro de los equipos para gobernar la ciudad, reza la invitación.

Entre reuniones formales con temarios acotados y fricciones que afloran en un año preelectoral muy cargado, la UCR cordobesa transita un nuevo capítulo de su interna sin resolver. La discusión por la fecha de las elecciones partidarias —o la eventual prórroga de mandatos— se convirtió en la antesala de la pelea por el liderazgo opositor de cara a 2027.