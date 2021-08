Tal como era de prever, en Juntos por el Cambio más de uno empezó a incomodarse por las visitas, los mensajes y las bendiciones que llegan en distintas dosis desde Buenos Aires. En el arranque de la semana, cuando desde el búnker de Rodrigo de Loredo comunicaron que venía el senador Martín Lousteau, una voz con peso en el armado de Negri-Santos sostuvo: “deben estar preocupados para jugar esa carta ahora. Podrían haber esperado un poco más…”. Lo llamativo fue que al día siguiente fue el expresidente Mauricio Macri quien reapareció en el escenario de ‘su provincia’ con mensaje y renovación de bendiciones para el exministro de Turismo, Santos, aunque ahora ya como compañero de boleta del radical Negri. Pero, esto no fue la única disputa en la trastienda de Juntos por el Cambio en Córdoba. Sobre el final de la semana también dijo presente la que algunos empezaron a denominar ‘la guerra de las fotos’. El jueves por la noche, en medio de una gira por medios porteños, en el entorno de Luis Juez se mostraron rápidos para difundir una foto con Patricia Bullrich a la salida del canal La Nación +. Tomada de lejos para tratar de generar la sensación de algo oculto y no armado, rápidamente la instantánea alcanzó las redes; y al otro día se hicieron virales los carteles de Macri con Santos. Arrancó ‘la guerra de las fotos’, un nuevo capítulo de la –por ahora- sigilosa disputa.



Hay ruido en el este provincial

Donde también hay algunos inquietos es el este de la provincia, puntualmente en el departamento San Justo. En realidad, no es más que un nuevo capítulo de la conocida y silenciosa disputa que ya se conoce y que ahora generó nuevos comentarios por lo que pasó en la ciudad de San Francisco. Resulta que hace algunas semanas apareció la ciudad cubierta de carteles con “Ellas”, Alejandra Vigo y Natalia de la Sota, candidatas al Senado y Diputados, respectivamente, pero ninguno con la cara del intendente de la localidad, Ignacio García Aresca, que además es candidato a la Cámara baja detrás de la hija del exgobernador. Bueno, al parecer, en el entorno del hombre hicieron saber el enojo y algunos en Córdoba se desentendieron rápido. “Hay gente que no entendió que las caras de la campaña son ‘Ellas’, no el resto. ‘Ellos’ tienen que acompañar y no hacer ruido”, dijo un conocedor de la campaña de Hacemos por Córdoba. Clarito…

Olga tuitera y un mensaje a Llaryora

A más de uno lo sorprendió que Olga Riutort, segunda candidata a diputada del Frente de Todos y concejala por la oposición en la capital mandara un mensaje al intendente Martín Llaryora desde su cuenta de Twitter. Todos pasó el viernes por la tarde, cuando la referente del FdT en la capital cordobesa replicó un mensaje de Llaryora en la red social con una inauguración de obra en la avenida Fuerza Aérea y publicó: “Qué falta que hacía! En la rotonda de la verdulería ya no se podían esquivar (los baches)”, lanzó Olga con buena onda al titular del Palacio 6 de Julio. Lo que ocurrió es que más de un viguista atento hizo viral el posteo de Riutort y se preguntó “¿cuál es la verdadera? ¿La de este tweet (uno que cruzaba a Alejandra Vigo) o la del mensaje a Martín?”. “Al parecer, es la misma que tiene afinidad con uno y un enfrentamiento histórico con la otra”, remató un peronista de la ciudad…

La candidata que canta

Esta semana la candidata a diputada nacional de Hacemos por Córdoba, Natalia de la Sota, hizo varias recorridas por el interior provincial. Pero había dos que habían generado expectativa: la escala en los departamentos Colón y Punilla. Y ambos por el mismo motivo, que es la presencia de dirigentes del albertismo que vienen trabajando hace tiempo en el armado del Frente de Todos. Lo cierto es que el primer arribo fue al valle y allí, en medio de la gira, la hija del exgobernador sacó una carta que parecía estudiada con anticipación. En la escala en Cosquín, la capital del folclore, la legisladora provincial cantó y tuvo como compañero en la guitarra al intendente de la ciudad, el socialista Gabriel Musso, quien pertenece a uno de los partidos de la coalición Hacemos por Córdoba. El delasotismo difundió el video de la candidata cantando y así buscó mostrar otra forma de entrar en un territorio donde la pelea es con el senador Carlos Caserio, hombre de Alberto F. en Punilla y candidato a renovar su banca en la Cámara alta.

Llaryora define el momento para lanzar la Secretaría de Empleo

La orden fue clara y concreta. El pedido a los funcionarios municipales fue que empiecen a viralizar las propuestas laborales que difunde en sus redes la subsecretaría de Promoción de Empleo de la ciudad de Córdoba. Y, de a poco, los funcionarios obedecieron y fueron posteando en los últimos días las ofertas que hacen incluso desde el sector privado para nuevos empleos. Hasta ahí, lo conocido. Pero el cambio que estudian en algunos despachos del Palacio 6 de Julio es darle el rango de secretaría a Empleo, que hoy se encuentra dentro de la órbita de la Secretaría de Políticas Sociales que encabeza el viguista Raúl La Cava. Y al margen de lo conversado, no está claro quién podría encabezar ese despacho. Algunos arrojaron el nombre de Tomás Grunhaut, hombre que formó parte de los equipos del intendente Martín Llaryora en el ministerio de Industria, que en 2019 fue candidato a intendente en Mendiolaza del schiarettismo y que desde hace un tiempo es director del CPC Argüello. Igual, no es un nombre que algunos referentes del PJ Capital vean con muy buenos ojos. Por ahora, parece que hay que esperar.

‘La Konga’ de la izquierda

Otras candidatas que se sumaron a la onda del canto y el cuarteto fueron las de la izquierda, Laura Vilches y Liliana Olivero. Las candidatas al Senado y la Cámara de Diputados del Frente de Izquierda se sumaron a uno de los hits del verano en la música cuartetera, y cambiaron la letra del tema “El mismo aire”, tema de Camilo, el yerno de Ricardo Montaner, pero que el Córdoba le puso tunga-tunga La Konga. Después del respaldo en la semana de Nicolás del Caño y Myriam Bregman, más de uno empezó a hablar de ‘la konga de la izquierda’.