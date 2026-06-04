Un video grabado por una cámara de seguridad y viralizado en redes sociales puso en marcha una investigación judicial en Corral de Bustos luego de que se observara a una empleada manipulando un termo de mate dentro de un comercio. Aunque las imágenes generaron alarma y una fuerte repercusión pública, desde la Fiscalía aclararon que hasta el momento no existen personas internadas ni registros de afectados por intoxicación.

La ayudante fiscal María Emilia Rebaglio desmintió en Punto a Punto Radio (90.7 FM) una de las versiones que más circuló en las últimas horas. "Hay un dato erróneo que tienen algunos medios, que es ese de la internación. Eso fue un trascendido equivocado".

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En ese sentido, fue categórica al señalar que "no hubo personas con síntomas que hayan requerido internación, ni atención médica, ni nada por el estilo".

La causa se encuentra en una etapa inicial y fue caratulada provisoriamente como tentativa de lesiones leves calificadas por el uso de algún producto venenoso o similar, aunque la definición final dependerá de los resultados de las pericias.

"Todos estos delitos requieren mucha prueba técnica. Algo básico es saber si la sustancia secuestrada es veneno", explicó la funcionaria judicial.

Qué se investiga

La secuencia registrada por las cámaras muestra a una mujer acercándose a un termo de mate y colocando una sustancia en su interior. Minutos después, vuelve al lugar y aparentemente remueve el contenido. Ese material audiovisual ya fue incorporado al expediente, pero para los investigadores no alcanza por sí solo para determinar responsabilidades ni confirmar qué producto fue utilizado.

Por ese motivo, la Fiscalía ordenó una batería de estudios que incluyen análisis químicos sobre los elementos secuestrados, estudios de sangre y la apertura de teléfonos celulares. "Están en proceso los análisis de sangre, los análisis de los elementos secuestrados, la apertura del teléfono celular y un montón de medidas que son prueba meramente técnica", detalló Rebaglio.

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Las muestras fueron enviadas a la Policía Judicial de Córdoba, donde especialistas intentan establecer la composición exacta de la sustancia hallada.

La hipótesis del raticida

La ayudante fiscal reconoció que existe una sospecha preliminar, aunque evitó confirmar cualquier conclusión antes de contar con los resultados científicos. "Sí, tenemos algunos indicios, pero no efectivamente. Dependemos del resultado de química legal que nos diga qué producto es, en qué concentración y demás", sostuvo.

Y agregó: "Podría llegar a ser un raticida, pero también tenemos que determinar eso". Los investigadores buscan establecer no solo la naturaleza de la sustancia, sino también su nivel de concentración y la potencial peligrosidad para la salud humana.

Cuántas personas pudieron haber tomado del termo

Otro de los interrogantes centrales es determinar si alguien consumió mate del termo presuntamente adulterado. Según indicó la funcionaria judicial, esa cuestión todavía está bajo investigación. "En ese momento aparentemente nadie habría tomado, pero no sabemos el tiempo anterior ni sospechamos si esto era una práctica que tiene algún antecedente. Eso también se investiga", señaló.

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La Justicia intenta reconstruir quiénes tuvieron acceso al termo y si existieron episodios similares previos al registrado por las cámaras.

La acusada aún no declaró

La mujer señalada en la investigación todavía no prestó declaración ante la Justicia. Rebaglio explicó que primero deberán completarse una serie de medidas probatorias antes de avanzar con la indagatoria formal.

"Aún no se le recibió declaración a la mujer", indicó. Y precisó que el trámite se realizará con la presencia de un abogado defensor: "Nosotros no hablamos con los imputados hasta que se dé el proceso de indagatoria".