Arrancó la Semana del Helado Artesanal, habrá 2x1 y lanzan un nuevo sabor: ¿Qué heladerías se adhieren en Córdoba?

A partir de hoy, lunes, arranca en todo el país la 41° Semana del Auténtico Helado Artesanal, una celebración que se extenderá hasta el próximo domingo 16 de noviembre. Cientos de locales ofrecerán promociones y actividades especiales, culminando con la esperada Noche de las Heladerías y su popular oferta de 2x1 en cuarto kilo. El evento es organizado por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA).

Bajo el lema "El futuro es artesanal", la celebración busca destacar la calidad y la conexión humana detrás de este clásico gastronómico, reivindicando que “el futuro es artesanal, y el helado también”.

La gran cita: jueves de 2x1

El punto culminante de la semana es el jueves 13 de noviembre. Desde las 19 horas, más de 500 heladerías adheridas en todo el territorio nacional abrirán sus puertas para la Noche de las Heladerías. Además del tentador 2x1 en cuarto kilo, los locales participantes prometen sumar shows musicales en vivo, convirtiendo la compra de helado en un encuentro festivo que une identidad y creatividad.

¿Cómo encontrar tu heladería más cercana en la provincia de Córdoba? El mapa completo de los locales adheridos a la promoción del 2x1 está disponible en: www.lanochedelasheladerias.com.ar.

Se Lanzó el sabor "Fruta D'Oro"

Como novedad principal de esta edición, AFADHYA presenta un nuevo sabor: "Fruta D'Oro". Se trata de un sorbete (helado al agua) que combina la frescura del mango y la banana con un toque cítrico de lima, sembrado con un granizado de chocolate blanco.

Maximiliano Maccarrone, Presidente de AFADHYA, explicó que este sabor fue creado por maestros heladeros en el laboratorio de la flamante Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal, con la intención de "sorprender a los paladares más exigentes".

"La nueva receta es un sorbete, helado al agua, con una combinación vibrante de mango, banana, con lajas de chocolate blanco y ralladura de lima. Un sabor con el que esperamos llegar a todos y cada uno de los rincones de nuestro país", señaló Maccarrone.

Argentina se quedó con la "Copa América del Helado Artesanal" y se clasificó al Mundial de Italia 2026

Gustos: Top 5 de los Argentinos

La entidad también destinará la semana a acciones solidarias y donaciones en beneficio de fundaciones como Natalí Flexer, Casa Garrahan, Comedor “Los Piletones” y Casa del Teatro, reafirmando el compromiso social de los fabricantes artesanales.

En materia de consumo, el helado se mantiene como una pasión nacional, con un consumo promedio anual per cápita de 7,3 kg. Según una encuesta de AFADHYA, los argentinos siguen eligiendo los clásicos, con el Dulce de leche granizado a la cabeza del Top 10, seguido por el Chocolate con almendras, la Frutilla a la crema, el Pistacho y el Sambayón.

La Semana del Helado, cuya Noche de las Heladerías se incorporó en 2017, es una tradición federal con impacto cultural y económico, reconocida como Marca País por el Ministerio de Turismo de la Nación.