Avanza la relocalización de Villa Miralta por obras en Circunvalación: ya trasladaron a 38 familias

La ejecución de una nueva colectora en la avenida Circunvalación avanza y, con ella, un complejo operativo de traslado de familias que residían en asentamientos informales sobre terrenos fiscales. Este miércoles se concretó una nueva etapa del proceso con el inicio de las demoliciones y la mudanza de 38 núcleos familiares al barrio Zepa C, una urbanización social ubicada junto al Mercado de Abasto.

El operativo es parte de la obra que lleva adelante Caminos de las Sierras: la pavimentación de una colectora de tres kilómetros entre Costanera y avenida Sabattini, en el anillo interno de la Circunvalación. Se trata de una intervención vial estratégica para mejorar el flujo vehicular en una zona de alto tránsito y potenciar la conexión con la autopista Córdoba–Buenos Aires.

“Duele, pero va a ser mejor”

Una de las imágenes más impactantes del inicio del operativo fue la demolición de la primera vivienda. "Empezaron por mi casa. Me cuesta ver esto, fue el sacrificio de muchos años. Pero estoy contenta porque voy a tener a mi hija bien. Acá no se podía vivir más", contó una de las vecinas mientras observaba cómo una topadora derribaba su hogar.

Las nuevas viviendas, construidas por el Estado provincial, tienen un dormitorio, cocina-comedor y baño. Además, se proyectaron sobre cimientos que permiten su ampliación. “Hermosas las casas, nos parece una buena ubicación. En Miralta era todo muy precario, los techos se nos llovían. Acá es más chico, pero tenemos posibilidad de crecer. Le tengo fe al barrio”, relató otra vecina ya instalada.

Uno de los vecinos que fue trasladado recientemente destacó la oportunidad que representa este cambio, pese a las circunstancias: “Quedé viudo hace un mes. Esto ha sido una bendición de parte de Dios. Yo creo que el cambio va a ser para mejor”.

Reclamos por irregularidades y temor a quedarse sin casa

A pesar del avance del operativo, la jornada no estuvo exenta de conflictos. El martes, vecinos del asentamiento Miralta se reunieron para denunciar presuntas irregularidades en la asignación de viviendas. Algunas familias afirmaron que fueron excluidas del listado pese a tener años de residencia en el lugar, mientras que otras casas habrían sido otorgadas a personas ajenas al asentamiento.

Roxana, una de las vecinas, explicó que habían intentado cortar la ruta en señal de protesta, pero fueron desalojados antes de concretar la medida. “Apenas quisimos cortar la ruta nos dijeron que teníamos que levantar todo porque si no nos iban a llevar detenidas”, denunció. También señaló que todavía hay más de 20 casas sin adjudicar en el sector donde se construirá la colectora: “Pasaron las topadoras por la orilla, pero no las sacaron. No nos vamos a ir. Mañana vamos a hacer un corte de ruta”.

Lo que viene

El censo de las familias concluyó el martes por la tarde. Según fuentes oficiales, se relevaron 80 núcleos familiares, aunque se estima que el número real de familias podría superar las 100, debido a que varias viviendas eran compartidas por más de un grupo familiar.

Desde el Gobierno provincial aseguraron que el proceso de reubicación continuará en los próximos días y que se revisará cada caso. Las autoridades insisten en que el objetivo es garantizar condiciones dignas de vivienda y avanzar en una solución habitacional para quienes hoy viven en zonas vulnerables.

En paralelo, la obra vial continuará con nuevas demoliciones y trabajos de pavimentación en el tramo previsto. El plazo de ejecución estimado es de 12 meses.