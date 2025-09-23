Avanza la transformación del Corredor San Juan: más orden, verde y accesibilidad

El Bulevar San Juan sigue atravesando un proceso de renovación integral. Las obras, que comenzaron con la calzada sur entre Mariano Moreno y Miguel del Corro, avanzan ahora sobre el sector norte con el objetivo de modernizar la infraestructura, mejorar la movilidad y sumar espacios verdes.

Córdoba: cómo es el plan para el pago de multas de la Policía Caminera e impuestos adeudados

En la primera fase se completaron tareas de reparación de la calzada, construcción de cordones y rampas accesibles, instalación de alumbrado en el cantero central y la colocación de un sistema de riego tanto en canteros como en laterales.

Actualmente, los trabajos se concentran en el hormigonado de baches, nuevas rampas y cordones, el recambio de la puesta a tierra del alumbrado y la sustitución de luminarias de sodio por tecnología LED. También se prevé la instalación de paradas inteligentes para el transporte público y la parquización de los márgenes del bulevar.

Encuesta revela el impacto del ajuste en Córdoba: la mitad de los mayores de 65 años no llega a fin de mes

El plan proyecta además un cantero central con mayor superficie verde, nuevo arbolado y un sistema de riego automatizado para optimizar el uso de agua. Con estas intervenciones, el municipio busca reorganizar la convivencia entre peatones y automóviles, mejorar la seguridad vial y sumar un pulmón urbano en el corazón de la ciudad.

La obra se enmarca dentro de un esquema más amplio de renovación de arterias céntricas. En los últimos meses, se concluyeron trabajos en calle 27 de Abril y en la avenida del Piamonte, mientras que permanecen en marcha las intervenciones sobre avenida Maipú y avenida Ambrosio Olmos.