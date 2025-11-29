Bornoroni reunió a la tropa y LLA arrancó la carrera hacia el 2027

Con la presencia del jefe de Bloque en Diputados, Gabriel Bornoroni, organizador del encuentro, y con el acompañamiento de dirigentes como el líder del Frente Cívico, Luis Juez, y los diputados electos en los últimos comicios, La Libertad Avanza dio el primer paso formal para consolidar su proyecto provincial con miras a las elecciones a gobernador del 2027. En las instalaciones del Botánico, en plena zona noroeste de Córdoba, se realizó una “jornada de trabajo” que sirvió como un relanzamiento del espacio tras la victoria nacional y como un encuentro crucial para sentar las bases de la estrategia local.

La jornada, que arrancó con una reunión privada con la “tropa” puramente libertaria (referentes del interior y coordinadores de Capital), tuvo como objetivo inicial agradecer el compromiso de los militantes y realizar un detallado balance del trabajo electoral que culminó en la victoria apabullante en Córdoba frente a un peso pesado como el exgobernador Schiaretti, que fue clave para el triunfo a nivel nacional. El encuentro comenzó a primera hora del sábado, cuando se repasó la labor en las escuelas y se analizó de manera detallada el trabajo de cada uno de los fiscales de mesa en las elecciones de octubre pasado. Los referentes provinciales que viajaron desde el interior fueron distinguidos la noche anterior, en el mismo Botánico, con un asado de camaradería liderado por el propio Bornoroni en donde los felicitó por la tarea realizada en los últimos meses.

Llegada de aliados

Después del mediodía el encuentro comenzó a tomar otra fisonomía en el momento en que empezaron a llegar las nuevas incorporaciones a LLA y los aliados cordobeses. Además de Luis Juez (Frente Cívico), estuvo el ganador de las últimas elecciones, Gonzalo Roca, junto a los futuros diputados Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela y Laura Rodríguez Machado. También dijeron presente las recientes incorporaciones al partido violeta como Cecilia Ibáñez (ex-Movimiento de Integración y Desarrollo); Luis Picat (ex-UCR), Belén Avico (ex-PRO) y la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero (ex-PRO). Además, estuvieron presentes intendentes como Sara Majorel, de la emblemática ciudad de Marcos Juárez. Entre los dirigentes boina blanca también estuvo Soledad Carrizo quien fue una de las caras nuevas de la reunión libertaria (aunque ya había aparecido en algunas fotos en la previa a los comicios legislativos de octubre). Según explicaron a este medio, tendrá un “rol clave a la hora de sumar voluntades de intendentes radicales”.

Hoja de ruta 2027

La expectativa central de la concurrencia era escuchar la hoja de ruta de La Libertad Avanza hacia el 2027. Detrás de la formalidad del balance, la jornada se erigió como un lanzamiento informal de cara a 2027. Fuentes de la organización confirmaron que, aunque hay entusiasmo, hubo un claro mensaje para “bajarle el copete” a quienes se auto postulan: “Todos quieren ser candidatos a intendente porque Roca le ganó a Schiaretti, entonces entienden que cualquiera con el apoyo de Milei es invencible, pero eso hay que tomarlo con tranquilidad”, fue el comentario que circuló entre los dirigentes, lo que motivó a Bornoroni a enfatizar la prioridad del proyecto sobre las ambiciones personales.

Bullrich y Bornoroni aceleran el pase de dirigentes hacia LLA

“Este es el espacio, nadie se va de acá a romper el espacio, el ego siempre está por detrás del espacio”, fue una de las explicaciones que un encumbrado dirigente libertario le explicó a este medio y que dejó en claro que la estrategia y la disciplina son prioritarias en este nuevo esquema.

Los lineamientos planteados implican que el espacio comenzará a trabajar en función de un esquema electoral definido para consolidar el espacio camino a las elecciones venideras. La pelea por la candidatura. El encuentro también permitió vislumbrar que aún no hay un vencedor claro en la pugna por la candidatura a gobernador, ni tampoco lo habrá en el corto plazo. Bornoroni, además de armar la plataforma local, buscará erigirse como el candidato provincial del “purismo libertario”, y llega con el pergamino de haber sido el principal armador de las últimas elecciones y el impulsor del —hasta ese momento— desconocido Gonzalo Roca.

Esta ambición choca de frente con la expectativa de Luis Juez, quien espera el respaldo del propio presidente Javier Milei para una nueva postulación a la Gobernación, luego de su apoyo incondicional en los comicios del mes de octubre. ¿Cómo se definirá este choque de intereses? La respuesta aún es una incógnita.

Para espesar un poco más el tema de las candidaturas, en ese espectro opositor, el radical Rodrigo de Loredo, por ahora, sigue todo desde afuera, pero no está descartado que compita en este frente. En ese convulsionado marco, la jornada de ayer en el Botánico no solo fue un agradecimiento a los dirigentes por su labor, sino el punto de partida para la disputa de poder al oficialismo provincial en las elecciones que se descuentan serán en el primer cuatrimestre del 2027, para alejarla lo más posible de lo que será un clima extremadamente polarizado por la disputa presidencial.