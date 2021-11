"Mi papá es mi referente"

Verónica Bravo comenzó a jugar al hockey de niña. La llevó su mamá a la primera práctica porque su hermana mayor, Sandra, ya jugaba en el Córdoba Athletic. Desde entonces, ‘Vero’ hizo toda una carrera que la condujo a jugar a Europa, siendo embajadora del hockey cordobés por España e Italia. Con los caminos de la vida hoy, con 39 años, es entrenadora del club que la formó en la división donde juega su hermana Sandra.

La familia es parte esencial de su carrera y de su vida. Tan es así que cuando se le consulta quién es su referente en el deporte, no lo duda ni un segundo y exclama a los cuatro vientos: “¡Mi papá!”.

Y su papá es nada más y nada menos que Humberto Rafael Bravo, gloria de Talleres en los ‘70 y exjugador de la Selección argentina.

“La carrera de mi papá fue una gran motivación. Él es mi referente y siempre me dio su apoyo en todo. No alcancé a verlo en sus tiempos de gloria, pero mi mamá siempre me contaba de sus partidos. Tenemos muchos recuerdos, diarios, fotos, videos que nos siguen mandando periodistas. Y verlo jugar o leer toda su historia, saber que fue un excelente deportista y goleador me llena de orgullo”, relata la hija menor del ‘Tigre’ Bravo.

Se nota que se emociona al hablar de lo que significó aquel enorme delantero para su vida. Sí, porque para todos es el ‘Tigre’, el que hizo 140 goles en 237 partidos con la casaca de Talleres, que estuvo muy cerca de jugar el Mundial de 1978 y quedó desafectado a último momento junto a Diego Maradona. Pero para ella, es su papá. Y en esa retahíla de sensaciones que se le cruzan cuando se le consulta, Vero dice: “Él siempre me guió y no me voy a olvidar nunca, que siempre con humildad y respeto, que por ahí es el camino. Gracias a él soy lo que soy... Siempre apoyándome y dándome fuerzas para seguir. Él fue uno de los que me motivó a ir a jugar a Europa y fue una de las etapas más lindas de mi vida. Hoy le agradezco por estar siempre presente, acompañándome junto a toda mi familia. Así pude disfrutar de este deporte que tanto me gusta. Es mi referente, mi papá, mi ídolo. Para mí el mejor del mundo”.

Bravo hace cinco años es DT en el Athletic. En este 2021 se formó una línea más en el club, la Blanca, conformada por juveniles y mayores y ella entrena a las divisiones. “En principio mi idea era jugar, pero al ofrecerme entrenar, me pareció un gran desafío personal, porque además iba a entrenar a grandes jugadoras que tienen una gran trayectoria e historia en el club. Para mí es un placer acompañarlas. Me apasiona enseñar este deporte que tanto me dio”, relata.

Como jugadora fue una referente del Córdoba Athletic y jugó en Catania de Italia y en Taburiente de España.

Actualmente, además de ser entrenadora, es profesora de Educación Física en el colegio José Manuel Estrada, Ipem No 167. En su Instagram dice: “Soy profe, pero me animé a emprender”. ¿De qué se trata el emprendimiento? “Comencé hace dos años con este emprendimiento vendiendo joyas de plata online como hobby, lo hago por placer en mis tiempos libres”, cuenta. Siempre, con el apoyo familiar, busca seguir emprendiendo, como cuando jugaba, llevando la posta que le dio el ‘Tigre’ de pequeña: “Con humildad y respeto”.

Entrenar a la hermana mayor

Son tres hermanas: Sandra, Carola y Verónica. Carola juega al pool, ese es su deporte, dice. La particularidad es que Vero es la DT de Sandra, quien es siete años más grande. “Tengo un equipo con grandes jugadoras y Sandra es una de ellas. Hace un par de fechas hizo un gol y lo grité como si lo hubiera hecho yo... ja, ja, ja. No hay mucho que corregir. Trato de guiarla un poco tácticamente, pero me encanta poder pasar estos momentos juntas. Son momentos de la vida que hay que disfrutarlos al máximo. Igual le digo que si no me hace algún favor que le pido, no juega el domingo”, cuenta entre risas.



EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Así como Humberto Bravo jugó en el fútbol francés, cuando era solo para elegidos en aquella década de 1970, Verónica Bravo también hizo una gran carrera en Europa. Jugó en el Taburiente español y en el Catania italiano. “¡Ufff, fue una experiencia increíble! Me costó estar alejada de mi familia, los primeros días fueron tremendos, pero con la ayuda de todas las personas del equipo y de mi familia, que siempre me apoyó, me dieron fuerzas a seguir y estoy super agradecida. Fueron los momentos más lindos que el hockey me dio. Me ayudó a crecer no solo como deportista sino también como persona”, relató pletórica al retroceder con sus recuerdos a aquel tiempo cuando, además, en Taburiente fue nombrada como “mejor compañera”. Se emociona, aún, al referenciarlo. “Creo que es el mejor premio que una puede tener, ¿no?”, cierra.