La Legislatura de Córdoba arrancó el año con gastos millonarios en café, viáticos y eventos

La ejecución del presupuesto 2026 de la Legislatura de Córdoba comenzó con un fuerte movimiento en varias áreas operativas. A partir de datos del portal de transparencia provincial, la Unicameral ejecutó $45,5 millones en la partida destinada a provisiones internas, lo que equivale al 43% del presupuesto anual previsto para ese rubro, fijado en $95,4 millones.

El dato se conoce en un contexto donde el presupuesto legislativo había sido presentado con una reducción en distintos gastos vinculados al funcionamiento cotidiano. Sin embargo, los primeros números muestran que la ejecución avanzó de manera significativa desde el inicio de la actividad parlamentaria.

El "desayuno" de los $45 millones

El rubro de provisiones internas, que cubre desde el café matutino hasta los clásicos criollos cordobeses, muestra una aceleración sorpresiva. De los $95,4 millones asignados para todo el 2026, la Unicameral ya ejecutó el 43%, que representa $45,5 millones.

Este gasto no solo contempla infusiones básicas, sino que también integra: productos de panadería diaria y agua mineral y refrigerios.

Viáticos y movilidad

Si el gasto en cafetería es alto, el de traslados y compensaciones es aún más voraz. Entre febrero y marzo, se destinaron $67,8 millones a pasajes y movilidad, lo que representa un 51,4% del total anual previsto de $131,9 millones.

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Bajo este concepto se agrupan los costos de sesiones y reuniones de trabajo en el interior provincial; alojamiento, transporte y combustible.

Catering institucional

Los servicios de racionamiento también registraron movimiento importante. En apenas dos meses se destinaron $8,6 millones, lo que equivale al 28% del presupuesto anual de $30,9 millones.

Esta partida incluye servicios gastronómicos vinculados a reuniones institucionales, actividades protocolares y encuentros de trabajo.

El nivel de gasto se suma a otros rubros vinculados a alimentos y servicios, que en conjunto concentran una parte importante del presupuesto operativo legislativo.

Cortesías y eventos

El rubro de cortesía y homenaje también avanzó durante el inicio del año. Hasta fines de marzo se destinaron $50,5 millones, lo que representa el 17% del presupuesto anual previsto de $299,1 millones.

En esta partida se registran gastos asociados a eventos institucionales, presentes protocolares, catering y actividades de representación.

Entre los consumos aparecen casi $5 millones en sándwiches, además de facturas cercanas a $2 millones por servicios de hidratación y almuerzos en distintos eventos. También se registró un gasto de $1,2 millones para el catering de una reunión de parlamentarios de la Región Centro.

Estos desembolsos forman parte de los gastos vinculados a actividades institucionales y eventos oficiales.

Combustible y mantenimiento

El gasto en combustibles y lubricantes también mostró movimiento en el inicio del año. Durante febrero y marzo se destinaron $51 millones de un presupuesto anual de $341,1 millones.

La partida incluye combustible para vehículos asignados a bloques legislativos y autoridades, además de gastos vinculados a mantenimiento, peajes, estacionamientos y servicios asociados al uso de los automóviles.