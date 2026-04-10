Córdoba se posiciona en el mercado de activos ambientales con MEVA

La Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba presentó oficialmente MEVA, una nueva plataforma independiente orientada a la comercialización de activos ambientales.

Impulsada por la entidad bursátil cordobesa, la iniciativa busca articular innovación tecnológica con estándares ambientales para facilitar operaciones vinculadas a la sostenibilidad. En ese marco, MEVA se propone como un espacio que promueve la trazabilidad, la transparencia y el respaldo técnico en cada transacción, en línea con las demandas emergentes de la acción climática.

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“La producción, la innovación y la sustentabilidad deben ser parte de una misma agenda productiva, económica y política de nuestro país”, sostuvo Laura Passerini, presidenta de la BCCBA. Según explicó, la plataforma apunta a integrar estos ejes en un entorno accesible: “MEVA está pensado para que todos puedan ser parte de una red, que reconozcan como propia”.

El desarrollo se posiciona como una herramienta para canalizar la generación y comercialización de activos ambientales —como créditos de carbono— con valor económico concreto. “Es una invitación a incorporar procesos sostenibles que generen activos con un espacio donde puedan ser comercializados con trazabilidad, neutralidad y seriedad”, agregó Passerini.

Desde el Gobierno provincial, el secretario de Agricultura y Recursos Naturales, Marcos Blanda, destacó el valor institucional del proyecto. “Uno de los principales valores de esta trazabilidad es la confianza. Y la fortaleza de la Bolsa es justamente esa confianza, que ahora se traslada a esta plataforma”, afirmó.

En la misma línea, el secretario de Cambio Climático, Augusto Carreras, subrayó el rol económico de la agenda ambiental: “El cambio climático no es ideológico, sino científico. Hoy cuidar el ambiente se transforma también en una cuestión económica donde, a través de MEVA, se puede monetizar la protección del ambiente”.

Tecnología y validación internacional

MEVA fue desarrollada sobre infraestructura cloud de Amazon Web Services, incorporando herramientas de validación de identidad como Veriff y sistemas de trazabilidad basados en Ethereum. Además, integra plataformas de pago como Mercado Pago y PayPal, lo que permite realizar operaciones de manera segura y con múltiples opciones.

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Durante el evento de presentación, se realizó una demostración en vivo del funcionamiento del sistema: la BCCBA utilizó MEVA para compensar la huella de carbono generada por el propio lanzamiento, estimada en 11 toneladas. La operación consistió en la compra de créditos de carbono provenientes de un proyecto de reforestación en Colombia, evidenciando el alcance internacional de la plataforma.

Del estándar local a nuevos proyectos

La presentación técnica estuvo a cargo de especialistas de la entidad, quienes detallaron los procesos de medición, certificación y comercialización de activos dentro del sistema. En paralelo, se exhibieron iniciativas que podrían integrarse a la plataforma.

Entre ellas, se destacó un proyecto basado en el estándar Córdoba vinculado a energías renovables, así como la experiencia de la empresa 3C BioGas S.A., orientada a la recuperación y utilización de metano. Esta iniciativa se encuentra en etapa final de aprobación y prevé generar créditos que podrán ser comercializados próximamente a través de MEVA.

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Con este lanzamiento, Córdoba busca posicionarse en el mercado de activos ambientales, en un contexto donde la sostenibilidad comienza a consolidarse no solo como una demanda ambiental, sino también como una oportunidad económica concreta para el sector productivo.