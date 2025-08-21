Cardenal Rossi a los judiciales: “La justicia no es una abstracción”

Este mediodía, el cardenal Ángel Rossi encabezó el Jubileo de los judiciales en el Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales I. Estuvieron las más altas autoridades del Poder Judicial, Fiscalía General y Ministerio Público de la Defensa, además de trabajadores de los tribunales. También asistió el ministro de Justicia, Julián López.

Cardenal Ángel Rossi.

Durante su mensaje, el cardenal Rossi interpeló a los judiciales señalando que “la justicia no es una abstracción, sino que se encarna en hombres y mujeres que siguen creyendo seria y empecinadamente en ella y la practican”.

Los invitó a “cuidar sus corazones, a no olvidar nunca el rostro del otro”. Agregó que “no basta gritar justicia si no va acompañado del amor porque quien solo grita justicia sin compasión solo pide venganza”.

Participó el Tribunal Superior de Justicia en pleno.

Es la primera vez que se realiza un encuentro de esta naturaleza. Surgió de contactos previos, por inquietud del arzobispo, quien la propuso a las autoridades del Poder Judicial.