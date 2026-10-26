Carlos Jornet, el primer cordobés en asumir la presidencia de la SIP

Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, asumió la presidencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con un mensaje centrado en la defensa de la libertad de expresión, la protección de los periodistas y los desafíos económicos y tecnológicos que enfrenta la industria de los medios. El periodista tomó las riendas del organismo durante la 82ª Asamblea General, realizada en Bogotá, y se convirtió en el primer representante de Córdoba en ocupar el cargo en los 82 años de historia de la institución.

Jornet es el sexto argentino en presidir la SIP. El último había sido Jorge Fascetto, cofundador de Diario Popular, quien condujo la entidad entre 1998 y 1999. La llegada del director de La Voz del Interior a la conducción de la organización hemisférica representa un nuevo capítulo en una trayectoria de más de cuatro décadas vinculada al periodismo y a la gestión de medios.

En su discurso de asunción, el nuevo titular de la SIP pidió a los medios del continente redoblar los esfuerzos para defender la libertad de expresión, frente a las amenazas contra la prensa, la violencia contra los reporteros y el debilitamiento de las instituciones democráticas. “Defender juntos el periodismo no es defender solamente nuestra industria. Es defender la democracia, la libertad de nuestros pueblos y el futuro de las próximas generaciones”, sostuvo ante los delegados reunidos en la capital colombiana.

Ferraro: "Lo de Milei y la hoguera para periodistas no puede pasar inadvertido ni naturalizarse"

Las cuatro prioridades de su gestión

Jornet sintetizó su hoja de ruta en una fórmula de cuatro conceptos: “reivindicar, redoblar, reforzar y rebalancear”. El primero apunta a reivindicar el valor del periodismo profesional en un escenario de circulación acelerada de información y desinformación. El segundo, a redoblar la defensa de la libertad de expresión y el combate contra la violencia y la impunidad que afectan a quienes ejercen la actividad.

El tercer eje se concentra en reforzar las capacidades de las empresas periodísticas, que enfrentan dificultades para sostener sus modelos de negocio y adaptarse a los cambios del mercado. El cuarto plantea la necesidad de rebalancear el ecosistema informativo frente al peso creciente de las grandes plataformas tecnológicas, que transformaron las formas de producir, distribuir y consumir noticias.

La agenda combina así la defensa de los principios fundamentales del periodismo con una preocupación por las condiciones necesarias para garantizar su continuidad. Para la SIP, la libertad de prensa no depende únicamente de la ausencia de censura, sino también de la posibilidad de que los medios cuenten con recursos y herramientas para desarrollar su tarea en un entorno cada vez más complejo.

Inteligencia artificial y el futuro de los medios

Uno de los puntos centrales del discurso fue el impacto de la inteligencia artificial en la industria periodística. Jornet reconoció que las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para innovar, mejorar procesos y desarrollar productos informativos, pero advirtió sobre los riesgos que aparecen cuando las plataformas utilizan contenidos protegidos sin un marco de compensación adecuado.

Ante ese escenario, reclamó avanzar hacia reglas equitativas que compatibilicen el desarrollo tecnológico con la sostenibilidad de los medios y la pluralidad informativa. El desafío, según el planteo presentado ante la asamblea, consiste en evitar que la transformación digital debilite las condiciones económicas que permiten producir periodismo profesional. La agenda tecnológica se vincula con otro de los objetivos de la nueva conducción: ampliar las alianzas internacionales y fortalecer la representatividad de la organización en todo el continente. Jornet también propuso impulsar una mayor participación de jóvenes directivos, mujeres y medios nativos digitales dentro de la estructura de la SIP.

Llaryora sobre la motosierra en el Remediar: "Le pedimos al Gobierno nacional que restituya la cobertura"

La trayectoria de Jornet

Jornet construyó buena parte de su carrera en La Voz del Interior, donde ingresó en 1980 como redactor. Diez años después fue promovido a editor de Economía y posteriormente se desempeñó como secretario general de Redacción. Desde junio de 1998 ocupa la dirección periodística del diario cordobés, que forma parte del Grupo Clarín. Es licenciado en Ciencias de la Información y abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Dirección de Empresas por el ICDA de la Universidad Católica de Córdoba y graduado del programa de desarrollo directivo de Esade, en Barcelona. También recibió el Premio Konex por su trayectoria y es autor del libro Gestión periodística.

Su experiencia institucional incluye la presidencia de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) entre 2011 y 2014. Dentro de la SIP, encabezó durante cinco años la Comisión de Libertad de Prensa e Información, entre 2020 y 2025, y asumió la vicepresidencia primera en 2024, antes de suceder a Pierre Manigault, presidente del grupo estadounidense Evening Post Publishing Inc.

La SIP es una organización sin fines de lucro que reúne a más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida. La próxima asamblea general, correspondiente a la 83ª edición, está prevista para 2027 en Panamá.