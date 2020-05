Casado, ¿el ‘Sesma de Llaryora?

La situación del concejal oficialista Diego Casado está preocupando a varios. Oficialistas y opositores empezaron a hablar por lo bajo, a preguntarse con qué intenciones está realizando maniobras que van desde declaraciones estridentes a polémicos tweets. En la semana, después de varios tweets cuestionando los cargos asignados a la concejala opositora Olga Riutort y al yerno de la exaliada del PJ, el secretario de Gobierno Miguel Siciliano, en el Palacio 6 de Julio estallaron. Empezaron a pedir la cabeza de Casado, pero el tema es adónde trasladarlo. “Alguien lo mandó a limar, pero se pasó de rosca. Ahora hablan de mandarlo al Municipio y ¡puede ser un peligro!”, bramó un llaryorista de la primera hora. “¿Qué pasa si va a la Muni y empieza a disparar fuego amigo desde ahí? ¡Es una locura!”, agregó. En la semana se dijo que son varios los que piden la cabeza del edil, sobre todo en la secretaría de Gobierno, donde uno de los de mayor confianza de Siciliano es el hermano del propio concejal, el funcionario Justo Casado. Para males, el Casado concejal, que empezó a coquetear con la chance de convertirse en ‘el Juez de Llaryora’, también insinúa con la posibilidad de un bloque unipersonal con autonomía, similar a lo que hizo en su momento Laura Sesma con Ramón Mestre. “Habrá que buscar quién será el (Marcelo) Pascual de Llaryora”, dijo con picardía un funcionario con pasado por el Concejo.

La saga de Zoom del PRO Córdoba

Siguen las charlas virtuales del PRO Córdoba, nutridas por foráneos a los que se le suele pedir la hoja de ruta a seguir en territorio mediterráneo. Esta semana fue el turno de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, invitada por la diputada nacional Soher El Sukaría. Consultada acerca de las alianzas provinciales, Vidal respondió en Zoom: “soy parte del PRO provincia de Buenos Aires, no le puedo decir al PRO Córdoba con quién debe establecer sus alianzas. Hay que respetar la realidad de cada distrito, es como si me dicen a mí cómo debo articular en provincia de Buenos Aires, el territorio tiene un valor. En general, el espacio se tiene que consolidar y abrir; pero en lo particular, es un debate de cada provincia”, lanzó Vidal. Esta semana es el turno de la otra pata del espacio amarillo en Córdoba, la que se enrola detrás de la figura de Emilio Monzó, quien será parte de una charla en Zoom el jueves junto al exministro del Interior, Rogelio Frigerio. La cita es el próximo jueves a las 19 y en Twitter, el apoderado del partido, Oscar Agost Carreño invitó a “sumarse a la rosca virtual”.

Mi amigo ‘el Puma’

En la semana se hizo viral el video de la tensión que se generó entre los empleados del Suoem y el dirigente del PJ capital en la zona sur de la ciudad, Guillermo ‘el Puma’ Kraisman. En medio de las medidas de fuerza del gremio, el puntero del peronismo llegó con el camión de una empresa privada para hacer de la desobstrucción de una red sanitaria y allí se generó el altercado con el video que los municipales hicieron viral. Cuentan que hasta volaron algunos golpes que no se vieron en el registro y que una mujer que conoce al dirigente vio a un policía y pidió que lo socorran al grito de “¡le están pegando al ‘Puma’!”. El joven efectivo, que no tenía idea del apodo de Kraisman, se asustó, creyó que había un felino real y pidió llamar a Policía Ambiental. Después se frenó, ‘el Puma’ Kraisman se fue y los municipales quedaron ‘hechos unos leones’.

La idea que le tiraron a Llamosas desde la Provincia

En el peronismo provincial, en medio de las muchas preocupaciones que tienen entre la economía y el coronavirus, desde El Panal siguen observando qué sucede en Río Cuarto con la cuestión electoral. Al actual intendente Juan Manuel Llamosas se le vence el mandato el próximo 2 de julio y debió suspender, por la pandemia, los comicios que estaban previstos para el pasado 29 de marzo. Ahora, y viendo que está lejos por el momento el acuerdo con la oposición para que se habilite la prórroga del mandato, desde el Centro Cívico le dijeron que se ponga a trabajar en un protocolo sanitario para las elecciones. Se analiza votar por franja horaria de a dos o tres escuelas, aunque están también los que reconocen que, si no se abren los establecimientos para las clases, la oposición va a cuestionar que lo hagan para unas elecciones. De cualquier forma, aguardan que lo defina antes de julio, porque quieren impedir un gobierno de transición hasta una nueva elección; que será la más importante de este 2020 en el país.

Cornejo, el confundido presidente de la UCR Nacional

La semana lo tuvo al mendocino Alfredo Cornejo en la palestra por las confrontaciones con el presidente Alberto Fernández en torno a la extensión de la cuarentena. Pero en Córdoba, el diputado nacional y presidente de la UCR Nacional brindó una entrevista a un medio de Carlos Paz y volvió a lamentarse la derrota en la capital cordobesa. Trató de salir de la grieta entre Ramón Mestre y Mario Negri, y se le ocurrió destacar a los intendentes jóvenes “como el de Río Ceballos”. Lo curioso es que el jefe comunal de Sierras Chicas es Eduardo Baldassi, hermano de ‘la Coneja’ y es ¡peronista! En la comidilla de UCR dicen que se quiso referir al intendente de Río Tercero, el joven Marcos Ferrer, en la entrevista con Realidad ’20 en Carlos Paz TV. “¡No sabe dónde está parado!” se quejó un correligionario de los duros.