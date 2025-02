Caso Contini: intendentes de Santa María advierten riesgos democráticos en la revocatoria iniciada

Este martes 11 de febrero comenzará formalmente el proceso de certificación de firmas ordenado por el juzgado de Paz subrogante que terminaría con una consulta popular por la continuidad de la mandataria. La revocatoria contra Natalia Contini es la cristalización que todo lo puede salir mal, sale mal.

Un intendente que estaba degustando una picada con dirigentes de la zona se atragantó cuando se enteró esta semana por una noticia en Perfil Córdoba. Uno de sus pares podría ser eyectado de su cargo. Abrió el grupo de WhatApp en donde están los 24 mandatarios del departamento, buscando repercusiones.

Nadie quiso explayarse mucho, pero aseguran que Contini es todo un caso especial. Aunque es muy característico del interior describir a una persona con anécdotas, cada uno de los consultados dio su parecer. El primero de los presentes relató que “un día llegó el Indio Rojas a la muni para hacer un trámite… salió la Naty corriendo desde su despacho y en lugar de saludarlo le sacó un numerito y le dijo ‘acá nadie tiene privilegios’”. Otro comentó el proceso judicial que la jefa comunal tiene con “los Becerra, dueños de 14 supermercados en la región e inversores de uno de los mayores loteos de la zona. Comenzó una batalla judicial por el pago de tasas, en lugar de sentarse a negociar. Es el empresario más grande de la zona”. Completó un tercero: “todo es pelea con Contini, construye así su relato, pero ahora debe gestionar que no es lo mismo que hacer campaña”, “Y… Nati va al choque, en todos los temas, se peleó con todos los sectores, en algún momento tenés que conciliar, aunque resignes algo”, indicó otro dirigente.

Anisacate: la intendenta libertaria en problemas, vecinos piden su revocatoria

La consulta popular por “Si a Contini” o el “No a Contini” está a una distancia de 680 firmas de vecinos de Anisacate. En las pasadas elecciones, la intendenta libertaria ganó por solo 19 votos. “Todo el arco político local está en contra, te aseguro que todos van a movilizar a su gente. Es muy realizable llegar a la cantidad de firmas”, alertan en la localidad.

El ex concejal juecista Sebastián Caminos, uno de las personas que introdujo a Natalia Contini a la política -ahora distanciados- instó a todos los habitantes a ir a certificar sus firmas. “Esta una sensación de miedo, pero es un simple acto en la comisaría. Esto habilita la segunda etapa que es periodo de revocatoria. Acá no se trata de volver al pasado. En caso que el pueblo no quiera a Contini se abre la tercera opción que es volver a votar las autoridades”, expresó en un video.

La intendenta electa en Córdoba que prometió quitar una estatua de Néstor Kirchner y reemplazarla por una de Favaloro

Un integrante político con peso en la zona cortó en seco las críticas a la intendenta y con una simple frase dio una definición política del asunto: “Lo que no te mata te fortalece. Esto es malo para la democracia y para todos, pero si ella sale viva, esto puede ser muy beneficioso para su futuro” ¿qué apuntaba este dirigente con la frase?

Este año es electoral. Todos los partidos políticos están armando sus listas. Especialmente dos: Hacemos Unidos por Córdoba y La Libertad Avanza, que buscan conformarla con nombres “puros”. Uno de los sindicados ocupar un lugar en la boleta del PJ provincial es Marcos Torres, el intendente de Alta Gracia cuenta con una imagen positiva enviable en la región. La ex intendenta del Pro puede convertirse en una protagonista de la campaña y un contrapeso innecesario para el peronista.

Desprolijidades que terminan en la Justicia Electoral

El viernes pasado, un grupo de vecinos con Silvia Mariategui a la cabeza reunió un poco más de 360 firmas de las 200 que necesitaba. En un escrito con más de 20 páginas describen malos tratos, enojo por empleados despedidos, quejas por la quita de un transporte escolar en la zona, reproches por la falta de autorización de loteos privados, privilegios, un combo inocultable de hechos para justificar una mala gestión, según el parecer de los moradores.

Ese mismo día, comienza una serie de eventos que derivan en la revocatoria de Contini. Pasemos en claro. El Juez de Paz Contreras, que debió tomar el primer reclamo para dar curso a lo que dicta la ley estaba de licencia, por ende, todo cae en manos de la jueza subrogante Marisa Ocampo. La magistrada, ante semejante reclamo tomó la decisión de iniciar el proceso, sin consultar a ninguna otra autoridad. No era su obligación hacerlo, pero estaba ante un hecho con muy pocos precedentes en la provincia, ameritaba un aviso.

El martes 4 de febrero un colaborador golpea desesperado el despacho del ministro de Justicia Julián López. Le muestra una copia de la resolución judicial que habilitaba el proceso de revocatoria en Anisacate. El funcionario incrédulo, llama al órgano mayor de Justicia de Córdoba y consulta: Nadie estaba enterado y le aclaran: “mirá, si alguien sabe puede ser el Juzgado Electoral”. Sin noticias en el ámbito judicial, López era el vocero de lo que pasaba.

Un verano con nubarrones

Por su lado Natalia Contini continúa acusando al kirchnerimo de armar todo en su contra y focalizando todo en la figura del ex intendente Zalazar. “No son los vecinos, es el kichnerismo golpista que no quiere que gobernemos”, dice en un nuevo video en sus redes. “Llevan adelante un golpe de Estado bajo la figura de la revocatoria”, afirmó en su despacho.

Este escenario genera preocupación entre los intendentes del departamento Santa María, quienes advierten que la situación sienta un precedente riesgoso para la estabilidad democrática de las localidades cordobesas. El temor principal es que el mecanismo establecido en la Ley Orgánica Municipal N° 8102 sea utilizado como una herramienta política, más que como un recurso ciudadano legítimo. La Paisanita es otra localidad que puede terminar en algo similar y solo se requieren un puñado de vecinos.

En particular, señalan que la posibilidad de iniciar revocatorias con un umbral de firmas relativamente bajo podría abrir la puerta a conflictos políticos recurrentes y desestabilización institucional. "Si con apenas el 3% del padrón se puede iniciar un proceso de destitución, cualquiera de nosotros podría estar en la misma situación en cualquier momento", advirtió uno de los jefes comunales de la región

Con la certificación de firmas en marcha, el destino de Contini quedará en manos de la Junta Electoral y, eventualmente, del electorado de Anisacate. Mientras tanto, la tensión política crece en Santa María, donde los intendentes observan con cautela un proceso que podría redefinir las reglas del juego en la política municipal cordobesa..