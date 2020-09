Causa Javier Marieschi: el perjuicio económico sería de US$ 10 millones

La estimación del perjuicio económico causado a compradores de unidades en emprendimientos inmobiliarios de Javier Marcelo Marieschi es enorme: 10 millones de dólares. Pero esa hipótesis necesita precisiones. Por esa razón, el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, ordenó una pericia contable.

Así, se sumará todo lo que pagaron los damnificados de los cinco proyectos de housing, edificios de departamentos y lotes; se restará lo que se invirtió efectivamente en cada obra según el grado de avance alcanzado y la diferencia será el monto de la estafa. “Lo que se robaron”, explicó con palabras simples y directas un instructor del expediente.

Se sabe que el perjuicio es multimillonario y también “infinito” porque no sólo causó pérdidas materiales. Para muchos significó colocar en un proyecto los ahorros de toda una vida o tomar préstamos, empeñando ingresos futuros, tras el sueño de una vivienda propia. Otros pagaron en especies, con bienes. A eso hay que sumarle que quienes compraron en muchos casos eran conocidos, amigos, contactos cercanos de los ahora imputados encabezados por Marieschi, su hermana Marianella y su padre, Omar. La erosión de las relaciones hizo naufragar parejas y familias. De ahí el mote de “estafa a los amigos”.

CURAQUEN está ubicado en Villa Belgrano.

A la falta de conclusión de los diferentes emprendimientos se suman las acciones fraudulentas que, según la Justicia, fueron pergeñadas voluntariamente. En este ápice anotan la venta múltiple de una misma unidad a diferentes personas y el desarrollo de obras en terrenos cuya matrícula pertenecían a terceros que ni siquiera pensaban venderlos. “Los compradores jamás iban a poder inscribirlos”, comentó una fuente de la causa.

¿Dónde está el dinero? Hasta el presente no fue posible detectar dónde fue a parar el dinero de las defraudaciones. Hubo diferentes pistas: una cuenta en Suiza o en algún otro banco extranjero y se sondeó en financieras ilegales -conocidas como cuevas- cuyas operatorias también cayeron bajo la lupa judicial. Pero, a pesar de la búsqueda, no se encontró un solo peso.

Para Esteban Yangüez Papagenadio, defensor de Omar Marieschi y de su hijo, Javier Marcelo, la decisión del fiscal es acertada aunque un poco demorada. “Todo se soluciona en un juicio y con dinero, resarciendo a las víctimas”, sostuvo al indicar que ante esa postura pidió a fines del año pasado que se realizara un cálculo preciso de los montos reclamados en forma legítima. En aquel momento apuntó al edificio de Obispo Salguero 611.

Respecto de dónde saldrían los fondos para hacer frente a tamaña defraudación, indicó que surgirá si se vende algún emprendimiento.

EDIFICIO FRENADO. En Obispo Salguero 611

Diez imputados. La investigación estalló en marzo del año pasado cuando fue detenido Javier Marcelo Marieschi quien permanece en esa condición junto al escribano Adrián Benelbas y los gestores inmobiliarios Fernando Civalero y Diego Díaz. Están libres, pero también imputados, Omar Marieschi (padre), María Reina Correa, exesposa de Civalero; las arquitectas Marianella Marieschi y Constanza Pelaez, hermana y exesposa respectivamente del principal acusado; Jorge Benelbas y Claudio Telésforo Ubios. La acusación es por asociación ilícita, administración fraudulenta y falsedad ideológica, con diferentes responsabilidades según los roles que ocuparon en la organización.

EL KNOW HOW DE LA DEFRAUDACION

La Cámara de Acusación tiene bajo análisis el expediente en referencia a la situación procesal del arquitecto Omar Marieschi, quien estuvo detenido y fue excarcelado por decisión del juez de Control, Milton Peralta. El fiscal Gavier apeló esa resolución, ya que considera que Marieschi padre es el ideólogo de las maniobras defraudatorias.

El defensor sostiene lo contrario. Relató que pidió incluir como testigos a directivos del Colegio de Arquitectos porque la “figura de sociedad civil que consideran que es un delito, en realidad no lo es; era la forma de construir en los años ‘80 y ‘90, antes de que apareciera el fideicomiso”. “Todo lo que construyó Marieschi lo hizo bajo la misma figura; después se quiso copiar el modelo de emprendimiento y salió mal”, explicó.

El argumento no es atendible para los investigadores. Sostienen que se supo de antemano que ciertas obras no se podrían escriturar jamás y que algunos departamentos o casas se vendieron en pozo a más de una persona.

Vélez Sarsfield 1260

Las sociedades civiles causaron un doble perjuicio a las personas que compraron las viviendas. A los que se decidieron invertir los embarcaron en una persona jurídica a título de socios y, al mismo tiempo, le otorgaron poder como administrador a Marcelo Javier Marieschi para mover el dinero. Se desligaron ellos de las responsabilidades y se las cargaron a los damnificados. A tal punto esto es así que en el pedido de quiebra propia de en el fuero Civil no incluyó como pasivo a los miles de reclamos de personas que le compraron departamentos y casas que no se construyeron. No reconoce que sean deudas que él deba afrontar.

EMPRENDIMIENTOS

◆ Curaquen 1 y 2 ubicado en Recta Martinoli al 8100

◆ Housing Manantial de Torres, camino Intercountries

◆ Obispo Salguero 611

◆ Vélez Sarsfield 1260

◆ Valtodano 1425