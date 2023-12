Causa One Coin: liberan al locutor Edgar Moreno y otros 8 imputados

La Cámara 10ª del Crimen de Córdoba ordenó liberar a los nueve imputados en la causa One Coin, en la que se investiga una estafa piramidal a través de una presunta criptomoneda.



#AHORA La Cámara 10a del Crimen ordenó la libertad de 9 acusados por asociación ilícita con la presunta falsa moneda #OneCoin El fiscal Gavier los citó para imponerles medidas. Acá Alejandro Taylor, sindicado como uno de los máximos responsables. El resto de los liberados son (+) pic.twitter.com/9HZsiMWg6F — Maria Ester Romero (@mariaesteromero) December 5, 2023

La medida se dispuso luego de que los acusados cumplieran los tres años de prisión preventiva, indicaron fuentes judiciales a Perfil Córdoba.

El alto tribunal dispuso que queden en libertad Alejandro Taylor, Gustavo Adolfo Amuchástegui, Daniel Cornaglia, Ricardo Beretta, Andrés Matías López, Mónica Gabriela Blasco, Manuel Vicente Peralta Guevara, el locutor Edgar Nicolás Moreno y Ariel Eduardo Morassut.

Imputados

Todos están investigados como presuntos integrantes de una asociación ilícita con la supuesta falsa moneda One Coin.

El juez de Control, Manuel Sebastián Ayán, había argumentado en la oportunidad de sostener la elevación a juicio de la causa que “existe suficiente prueba para afirmar que la criptomoneda One Coin no es real, no contando - entre cosas- con las principales características definitorias de lo que actualmente se entiende por una criptomoneda”.

“Sólo sería parte del ardid utilizado por los imputados para disimular una estafa piramidal”, aseguró.

Medida

El fiscal Enrique Gavier les impuso este martes a todos los imputados una caución, según precisaron las fuentes a este medio.

La liberación de los detenidos no incide en la realización del juicio penal, que aún no tiene fecha de inicio aunque podría realizarse el año próximo.