Cayó el "fantasma de la Titán negra": vecinos lo atraparon en Nueva Córdoba

Vecinos, repartidores y transeúntes de Nueva Córdoba ya lo conocían. Decían que siempre aparecía igual: una motocicleta Titán negra, un rostro familiar y una rutina repetida de vueltas por las mismas cuadras hasta encontrar a su próxima víctima. En los grupos de WhatsApp y en las redes, lo bautizaron como el “fantasma de la Titán negra”.



Este jueves, pasadas las 15, ese fantasma dejó de ser solo un comentario de pasillo. Según el parte policial, en Obispo Oro 458 una joven identificada como Martina S., de 27 años y vecina de Nueva Córdoba, fue sorprendida mientras caminaba por la zona. Un motochorro se le acercó y le arrebató su iPhone 16 Pro Max, de color negro y con funda transparente.



Esta vez, sin embargo, el ladrón no pudo escapar. Vecinos y repartidores que ya lo tenían “marcado” reaccionaron de inmediato: lo persiguieron, lograron reducirlo en la calle y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.



Cómo fue la caída del “fantasma”

De acuerdo con el procedimiento, personal policial llegó al lugar tras un aviso radial que informaba sobre la aprehensión civil de un sospechoso. En el punto indicado dieron con un hombre al que la gente señalaba como autor del robo.

El detenido fue identificado como C.S. D., de 25 años. Los agentes procedieron a su aprehensión y al secuestro de la motocicleta en la que se desplazaba: una Honda CG Titán 150 cc negra, dominio 003 KFB, la misma que vecinos y repartidores venían mencionando en una seguidilla de arrebatos contra peatones en el barrio.

“Titán Negra”: el delincuente fantasma de Nueva Córdoba que todos conocen y nadie puede atrapar

El equipo policial también recuperó el celular sustraído, que pertenecía a la joven damnificada. Todo el procedimiento fue puesto a disposición de la Justicia, mientras se analizan denuncias previas, cámaras de seguridad y videos difundidos en redes sociales.

Días atrás, como contó Perfil Córdoba, las historias sobre la Titán negra habían trascendido los grupos de vecinos y se habían convertido casi en una leyenda urbana: “es el mismo que roba todos los días”, repetían usuarios en redes, cansados de verlo pasar una y otra vez sin que nadie pudiera frenarlo.

Con esta detención, la pregunta en Nueva Córdoba cambia apenas de forma, pero sigue flotando en el aire: ¿Será realmente este motociclista el protagonista de todos esos robos y alcanzará esta captura para que, por fin, dejen de aparecer nuevas víctimas en el corazón del barrio?