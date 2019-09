Cecilia Suau: “Mi familia está aún atravesada por el dolor”

por María Ester Romero

Pasaron más de cinco años y medio desde que el exvicepresidente de CBI Cordubensis SA, Jorge Suau, fue encontrado sin vida en el interior de su camioneta en un camino rural. La semana pasada, el tribunal que juzgó la actividad de la financiera ilegal llegó a la conclusión de que se trató de un suicidio. Lo hizo aún sin tener que determinar qué pasó con la muerte del financista porque el expediente para dilucidar el hecho sigue abierto a cargo del fiscal federal Enrique Senestrari.

¿Qué significó ese pronunciamiento para sus allegados? PERFIL CORDOBA dialogó con Cecilia Suau, una de sus tres hermanos. “A mi hermano nadie nos lo va a devolver, mi familia aún está atravesada por el dolor; pero no queremos que haya encubrimiento”, reflexionó.

Durante el diálogo contó que tuvieron buena relación con el fiscal Senestrari, a cargo de la investigación, porque aceptó las sugerencias que le hicieron y fue respetuoso. Cecilia es querellante en el expediente; al igual que los hijos de Jorge. “No somos poderosos en la sociedad cordobesa, usamos herramientas humildes, pero en este caso sí están implicados políticos, empresarios y jueces poderosos”, agregó.

“Humanamente no me costaría aceptar la decisión de mi hermano -continuó- pero sí me costaría que se encubra algo”. Consultada sobre a quiénes piensa que se estaría encubriendo, sostuvo: “Hay varios del ala empresarial y también política que fueron mencionados y no están en la causa; no tengo pruebas para demostrarlo pero no soy tonta como para no darme cuenta”.

Sobre la evaluación que hizo el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de la muerte de su hermano, Cecilia discrepó con tres aspectos de los fundamentos. Dijo que tres pericias negaron que haya existido una falla eléctrica de la camioneta como para generar la chispa que originó el incendio; “en el tapón del bidón -precisó- no hay huellas genéticas de mi hermano” y, finalmente, sostuvo que Jorge “no tenía perfil suicida”.

En qué estado está la causa. El expediente, mientras tanto, está abierto y en trámite a cargo del fiscal Senestrari. “Estábamos esperando el juicio (de CBI) por si surgía algún dato nuevo pero no ocurrió y hubo una valoración del caso llegando a la conclusión de que no hubo un tercero”.El funcionario añadió que revisará la argumentación del tribunal oral y que es muy probable que emita “un dictamen en el mismo sentido”.

Como murió, según el tribunal. En la página 477 de la resolución con los fundamentos sobre condenas y absoluciones de la causa CBI, sobre la muerte de Jorge Suau, el tribunal sostuvo: “Resulta necesaria la valoración y análisis de todos los antecedentes mencionados, (...) para sostener que existen muy pocas probabilidades de que no se trate de un caso de suicidio”.

¿Cuáles fueron las pruebas a las que hicieron referencia? Jorge Suau fue encontrado sin vida en su camioneta Toyota Hilux el 13 de febrero de 2014 a las 17, a pocos kilómetros de la ruta provincial C45, que une Río Segundo y Alta Gracia. En su interior había una nota de despedida a sus hijos y su novia. Los vidrios estaban subidos y las llaves en su interior.

Según se pudo reconstruir, el día anterior había partido desde su departamento en Nueva Córdoba. A las 19 se detuvo en la estación de servicio de Av. Armada Argentina 787 para cargar combustible en un bidón de cinco litros. Días previos, según testimonios de familiares y allegados, se lo vio “afectado y abrumado” por la situación comercial de CBI.

Una perito psicóloga que analizó la carta y la nota de despedida concluyó que su caligrafía evidenciaba “tensión intrapsíquica, que habría tenido un decurso interno abrumador, generando inestabilidad emocional y empobrecimiento de los niveles de satisfacción vital.” Desde la computadora que utilizaba a las 13,21 del 12 de febrero fue efectuada una consulta a la página web ‘Las 10 mejores maneras de Suicidarse! Taringa!’. Figuraba el método de suicidio por “inhalación de monóxido de carbono”.

En relación con la causa que provocó la muerte se determinó, precisamente, la presencia de monóxido de carbono en sangre en concentración suficiente para producir la muerte, a partir -presumiblemente- de la aspiración de los gases de la nafta. Sobre las quemaduras del cuerpo de Suau se concluyó que hubo una explosión a raíz de una chispa del sistema eléctrico.

CASACION

Como era de esperar, la fiscalía y las defensas de las 13 personas condenadas pedirán que la sentencia del TOF2 sea revisada por la Cámara Nacional de Casación Penal.

Cada una irá con sus argumentos. El fiscal Carlos Gonella insistirá en que deben ser condenados también por asociación ilícita. No obstante, destacó la importancia del fallo que por primera vez aplica sanciones en el país por intermediación financiera no autorizada.