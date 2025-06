Ciberpatrullaje: para especialista en seguridad informática "no hay mucho por ganar"

El especialista en seguridad informática, Andrés Piazza, consideró que "no hay mucho por ganar" con el ciberpatrullaje en las redes sociales.

Ciberpatrullaje

De este modo el experto se refirió al Anexo del decreto 383/2025 con el nuevo texto del Estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA).

En su artículo 6 inciso 11 referido a las funciones y atribuciones de la fuerza federal se faculta:

"Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente.

Estas tareas de prevención del delito deberán respetar la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad de las personas".

"No hay mucho por ganar"

"Todos los gobiernos intentan hacer esto y sacan alguna norma. Entonces nos enteramos cuando la norma aparece. No hay tanto por ganar cuando uno patrulla las redes. Muchas veces en la parte de regulaciones digitales la analogía con el mundo físico no es buena", sostuvo Piazza.

"Patrullar la calle, que haya móviles policiales, que haya cámaras tiene mucho de disuasor, incluso de prevenir. Vos podés encontrar a los delincuentes escapándose, corriendo. O podés estar cerca de los lugares, los móviles están cerca y pueden acudir cuando hay una denuncia", ejemplificó.

"Acá sólo se puede monitorear discurso público. Si bien se pueden encontrar con inteligencia de fuente abierta personas que pueden ser de bandas delictivas, el discurso público no es por definición lo que usan los criminales y delincuentes cuando cometen sus actos, salvo aquel que tenga un componente de persecución por algún tinte de la enunciación, de la expresión de alguna cuestión no sé si política, pero principalmente para perseguir a alguien que está manifestando algo", agregó en diálogo con los periodistas Gerardo López y Cruz Gómez Paz de Telefe Córdoba.

Whatsapp

"Las comunicaciones individuales están cifradas de extremo a extremo. Tienen la misma protección o alguna análoga que la epistolar. La correspondencia está protegida, violarla es un delito", explicó Piazza.

Ciberdelitos

"No hay mucho por ganar, hay inversión acá pero no hay inversión en ciberseguridad o en ciberdelitos. Las fiscalías que tienen las causas de delitos informáticos o de los delitos complejos están colapsadas y necesitan más recursos. No hay dotación de recursos y no hay acumulación de capacidades en la prevención", analizó Piazza.

"Si fuéramos un país con un perfil delictivo podría ser, pero nuestros problemas de ciberseguridad no se resuelven monitoreando discurso", añadió el letrado.

Y luego aclaró: "El patrullaje para no ser violatorio de derechos tiene que ser hecho como al azar. Van los policías no persiguiendo a personas, que ahí necesitan orden judicial, si no que van por la calle previniendo".

"Acá no se puede hacer eso porque sí o sí tenés que poner parámetros de qué es lo querés leer. ¿Querés leer palabras o querés buscar a personas? No se puede andar casualmente por Internet, por un lado, y por otro lado es muy poco lo que se puede prevenir", concluyó Piazza.