Científicos cordobeses crearon una técnica para descomprimir el sistema de salud en momentos críticos

Uno de los tantos interrogantes que encierra el Covid-19 es por qué algunas personas siguen dando resultado positivo al test de PCR (hisopado), varias semanas después de haber contraído la enfermedad y ya sin tener ningún síntoma.

Dicha situación trae principalmente dos problemas: por un lado golpea duramente al paciente, que además de haber atravesado la enfermedad, con todo lo que eso implica, no logra obtener el alta definitiva, ya que para esto se exige que el resultado del hisopado de negativo. Por otro lado, este tipo de situaciones generaron el colapso del sistema de salud en otros países, ya que un paciente puede llegar a permanecer casi dos meses aislado en un hospital, ocupa una plaza que no se le puede brindar a otro enfermo, tal vez con una situación mucho más compleja.

Frente a esta problemática, un grupo de investigadores del Instituto de Virología Dr. José María Vanella, dependiente de la Facultad de Medicina de la UNC, desarrolló una técnica de aislamiento viral que permitirá dar solución a situaciones en las que los pacientes demoran en negativizar el coronavirus.

La doctora Sandra Gallego es la directora del equipo de profesionales que lleva adelante la técnica que busca determinar si el virus sigue vivo y si tiene capacidad de contagiar a otras personas después de un determinado plazo de tiempo.

“Estamos trabajando con el hospital Rawson haciendo estudios de viabilidad viral. El diagnóstico de Covid se hace por biología molecular y mediante el hisopado se busca genes del virus”, explicó Gallego.

“Para darle el alta a un paciente se requiere que los nuevos hisopados den negativo. Hay individuos que durante mucho tiempo presentan resultados positivos a sus hisopados, o sea que el genoma viral se detecta varias semanas después del final de los síntomas. En este caso no se sabe si lo que tiene es restos del virus, por eso es muy importante hacer estudios de viabilidad. Buscamos saber si el virus está vivo o no en esa persona. Hay personas que están hace 50 días en el hospital y eso hace que colapse el sistema de salud”, agregó.

Publicaciones del exterior respecto a la viabilidad indican que entre el día 8 y el 11 del inicio de los síntomas ya no podían aislar el virus, por más que el hisopado diera positivo. En otras palabras, el virus ya no estaba vivo y, por ende, no se transmitía.

En Córdoba al estudio lo llevó adelante el equipo del Instituto de Virología en conjunto con el Hospital Rawson e incluyó a 11 pacientes que tienen excreciones prolongadas de RNA y cuyo testeo (hisopado) sigue dando positivo. Entre estos, hay pacientes que llevan de 20 a 54 días de detección de hisopados positivos. Todos los estudios que buscaron aislar el virus dieron negativos, lo cual significa que no pudieron detectar virus vivos en estos pacientes después de los 15 días desde el comienzo de los síntomas. Ahora el estudio se ampliará a un número más grande de pacientes y ya con esos resultados se tomarán decisiones, las cuales pueden incluir que un paciente pueda volver a su hogar tras semanas de aislamiento porque ya no contagia.

Trabajo con plasma. Al equipo de Sandra Gallego lo completan Sebastián Blanco, Adrián Díaz, Lorena Spinsanti, Brenda Konigheim y Javier Aguilar quienes, además de las investigaciones que desarrollan en cuanto a la viabilidad del virus, trabajan de manera intensa en determinar la calidad del plasma de los pacientes que superan la enfermedad.

En ese sentido, Gallego remarcó la importancia de instar a aquellas personas que hayan superado la enfermedad a que se contacten con el Centro de Plasmaféresis y donen plasma, uno de los tratamientos que mejores resultados ha dado hasta el momento.

En Córdoba, este tratamiento con plasma cuenta con un agregado. El plasma utilizado tiene una efectividad que, en principio, podría ser mayor ya que solo se aceptan donaciones de pacientes con una determinada cantidad de anticuerpos neutralizantes (1/80).

“Ese anticuerpo neutralizante permite que el virus no pueda infectar a otras células”, explica Gallego. “Córdoba es la única provincia que evalúa este punto. El 30% de las personas no tiene anticuerpos neutralizantes y otros tienen títulos bajos, los cuales no sirven para transfundir a otra. Evaluamos a unas 100 personas y hasta el momento 20 de ellas han donado. Una persona dona de 200 a 800 ml y una aplicación de plasma a una persona enferma suele ser de 250 ml, de ahí la importancia a que la gente done”, agregó la doctora que destacó que los mejores títulos de plasma hasta el momento lo han encontrado en adultos mayores.

Contactos nacionales. Ante los avances en los estudios de plasma y de viabilidad viral, el instituto dependiente de la UNC fue contactado por científicos de todo el país para el desarrollo de sus propias investigaciones. Entre estos grupos se comunicó la empresa Inmunova, que en los últimos días tomó trascendencia nacional porque elaboraron un suero anti Covid-19 a partir de anticuerpos de caballos. Desde este laboratorio se envían muestras de caballos a Córdoba para que en el Instituto Vanella se determinen los títulos de los anticuerpos neutralizantes generados por los equinos.