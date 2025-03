Cine, teatro y performances: agenda cultural con motivo especial por el 8M

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Agencia Córdoba Cultura presenta una agenda cargada de propuestas para conmemorar la fecha con arte, reflexión y expresión.

A través del ciclo "Vamos Mujer", se llevarán a cabo más de 78 actividades en 30 localidades de la provincia, con una programación que pone en valor el talento y la diversidad femenina en distintas disciplinas. Música, teatro, danza, cine, literatura y artes visuales serán parte de esta iniciativa que busca visibilizar las voces y miradas de mujeres artistas, promoviendo el acceso a la cultura y el reconocimiento de su legado en la escena artística.

A continuación, la lista completa de actividades programadas, con fechas, horarios y espacios donde se desarrollarán los distintos eventos.

Miércoles 5 de marzo

- A las 16:30. Proyecto PintorA.

Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa – Poeta Lugones 411

Acción performática de la artista Florencia Walter en el marco de su muestra "Ensayo de lo posible" que se expone en la sala 5 del Museo. "PintorA", es una performance que se desarrolla en dos actos es un gesto de reparación, reivindicación y revalorización de mujeres artistas a través de la construcción activa de la historia del arte. Transcurrido el primer acto, Florencia Walter invita a agentes del campo cultural a que cuelguen en una pared del espacio, una obra de alguna artista mujer o disidencia de mediana edad o fallecida que no haya expuesto en el Museo Caraffa o que no haya tenido trascendencia en el circuito artístico formal. Esta selección de obras quedará en exhibición hasta finalizar la muestra de la artista Walter. Entrada libre y gratuita.

- A las 20. Cine Club del CCC en el mes de la mujer: Atlántida (de Inés María Barrionuevo, Argentina, 20XX).

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

En el marco del Ciclo "Mujeres directoras" se proyecta la coproducción Argentina-Francia. En el verano de 1987 en un pueblo de Córdoba, dos hermanas adolescentes, Elena y Lucía, están solas en casa. La menor está enyesada y molesta con fruición a su hermana mayor, que piensa en cómo salir de ese pueblo, para estudiar y para vivir de otra manera, más allá del chisme pequeño de club de pueblo, de la barra del pueblo, de las motitos y la pileta y de quién apretó con quién. También están los chicos que viven y trabajan en el campo, un médico joven, pero mucho mayor que Elena, una conexión entre Lucía y una amiga de su hermana, algunos conflictos por otros lados. Despertares sexuales, fastidios, identidades, búsquedas, encuentros, urgencias. Entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de sala.

Jueves 6 de marzo

- A las 16:30. Acción xilográfica en el mes de la mujer.

Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa – Poeta Lugones 411

En el marco de la exposición Micorrizaciones / Exhibiciones que se expone en salas 8 y 9 del Museo, el artista Agustin Begueri realizará la impresión xilográfica de remeras y telas con la imágen de la matriz realizada para reivindicar la lucha por la igualdad de género. Se invita al público a llevar una remera da algodón de color claro para estampar dicha imagen. Destinado al público en general. Entrada libre y gratuita.

- A las 17. Cine: María Callas, en sus propias palabras (de Tom Volf, Francia, 2017).

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Íntimo retrato de la vida y el trabajo de la cantante de ópera Maria Callas. Con testimonios de la propia Callas, Onassis, Marilyn Monroe, Alain Delon, Yves Saint-Lauren, Pier Paolo Pasolini, John Fitzgerald Kennedy, Luchino Visconti, Winston Churchill, Grace Kelly, Liz Taylor y otras personalidades que conocieron a la diva. Repite jueves 6 a las 21 y viernes 7, sábado 8 y domingo 9 a las 17 y 21 hs. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

- A las 19. Cine espacio INCAA: ¡Caigan las rosas blancas! (de Albertina Carri, Argentina, 2025).

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Violeta, una joven directora de cine que hizo, alguna vez, junto a un grupo de amigas una película porno, lésbica y gozosa, es contratada para hacer una porno mainstream. Sus ideas sobre los sistemas de géneros -cinematográficos y sexuados- no le permiten llevar adelante la filmación. Parte con sus amigas actrices desde Buenos Aires hacia la cálida São Paulo. Nada la satisface, hasta lanzarse a nado al océano atlántico y encontrar una isla dónde nuevas y antiguas historias la reciben a través de una extraña comunidad organizada alrededor de un territorio que se despliega delicioso y extravagante. Repite el viernes 7 a las 19. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

- A las 20:30. Útero Bicorne "Ciclo Historias de mujeres por mujeres".

Teatro Real – Sala Azucena Carmona– San Jerónimo 66

Dramaturgia y dirección de Brenda Sorbera. Viaje íntimo e introspectivo de Eliana: una mujer descubre haber nacido con una malformación congénita llamada Útero Bicorne. "Este órgano que en su normalidad es como una pera, en ella, es como un sombrero de arlequín, como un corazón: está partido al medio". Metáfora profunda sobre cómo el ideal social y científico de perfección del cuerpo femenino y el mandato sobre las formas hegemónicas de la maternidad producen heridas irreparables. Entrada general $4.000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Viernes 7 de marzo

- A las 10. Trabajadoras rurales en Argentina "Inauguración de la muestra fotográfica".

Auditorio "Geremias E. Doffo", Municipalidad de Los Cisnes – Tierra del Fuego 71, Los Cisnes

Se inaugura la exposición con una serie de 11 fotografías de carácter documental que buscan visibilizar el rol laboral de la mujer en el ámbito rural, que fueron donadas por la arquitecta Adriana Palomo a la colección del Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi. Las imágenes que componen la muestra son parte de una amplia investigación sobre el trabajo femenino en Argentina desde mediados del siglo XIX hasta los años 80 del siglo XX. La muestra surgió de una iniciativa desarrollada en octubre el año 2017, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrado el día 15 de ese mes, entre la Agencia Córdoba Cultura, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que buscaba evidenciar la participación de la mujer en la actividad agropecuaria y de qué manera su papel contribuyó al desarrollo económico del país. Desde el año 2018 la exposición ha recorrido varias localidades del interior de la provincia de Córdoba vinculadas al sector agropecuario, como Marcos Juárez, Malagueño, Villa María, Oncativo, entre otros; comenzando, en esta instancia, su itinerario para el 2025 en la localidad de Los Cisnes. La muestra podrá visitarse hasta el 19 de marzo, de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

- A las 20. Presentación del libro digital "El bosque ignorado".

Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325

La editorial Bosquemadura presenta el libro digital “El bosque ignorado”. Esculturas de la artista pampeana Gabriela López. En el ebook resuena ese significativo bosque ignorado que constituyen los caldenales de la tierra natal de la escultora. A ese bosque se lo ve en la potencia del trazo dejado por las herramientas, en la suavidad de los gestos y posturas de las figuras, en los ensayos que con distintas perspectivas asignan nuevos sentidos a la vida y sin violencias impulsan a pensarnos en los paisajes de nuestra Córdoba, con sus bosques amenazados e incendiados. El libro digital relaciona conocedores del arte y las ciencias: una arqueóloga, otra bióloga, un antropólogo, una analista del discurso y, por último, una filósofa del arte son quienes construyen un conjunto de saberes acerca del caldén y en torno a las esculturas de Gabriela. Dialogarán Gabriela López, Soledad Boero, Bernarda Marconetto, Gabriela Bárcena, mujeres artistas e investigadoras. Entrada libre y gratuita.

- A las 20. Mes de la Mujer: Mujeres del árbol.

Teatro del Libertador San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365

La Banda Sinfónica de la Provincia estrena Mujeres del árbol, del compositor cordobés Nicolás Mazza, además ofrece In living color, de la compositora australiana Katahj Copley; Pilgrim concierto, de Thomas Doss (con Nicolás Ahumada como solista en Saxo), y The Creation of Faith, de Jodie Blackshaw. Dirección musical a cargo del maestro Pablo Almada. Entradas desde $2.000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Sábado 8 de marzo

- A las 10. Intervenciones a través del diálogo: charla a pie de obra con Jazmín Mancini y Constanza Morcillo.

Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622

Nueva edición de "Intervenciones a través del diálogo", un ciclo de charlas que busca generar cruces discursivos en torno a los conceptos de género y memoria a partir de la fotografía en nuestro país, que permitan generar un espacio de reflexión crítica y abierta sobre su historicidad y sus prácticas actuales. En primera instancia, el museo propone para el 8 de marzo a las 10:00, en el marco del Día Internacional de la Mujer, una charla a pie de obra conjunta entre las fotógrafas Jazmín Mancini y Constanza Morcillo por sus muestras, "TRANSitando nuestros cuerpos", de Mancini, una serie de retratos de personas trans que revela la belleza y los desafíos físicos que afronta esta comunidad en la construcción de la identidad de género, y "El cuerpo de la gorgona", de Morcillo, un registro experimental que busca reflexionar acerca de las acciones correctivas sociales sobre las transgresiones de género y el rol femenino en la sociedad, exhibidas en las salas 1 y 3 respectivamente. Ambas muestras integran la exposición "Punto de inicio", organizada por las agencias Córdoba Cultura y Córdoba Joven del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entrada libre y gratuita.

- A las 20:30. Ciclo Historias de mujeres por mujeres: "Serafinas".

Teatro Real – Sala Azucena Carmona– San Jerónimo 66

Dramaturgia de Lourdes Flores y Dirección: Nelson Ansiporovich. La obra trata sobre los primeros sufragismos de principio de siglo y los comienzos de huelgas y manifestaciones por los derechos femeninos. A través de cuatro historias de vida de mujeres profesionales se recrean las primeras luchas femeninas en torno a los derechos y el mundo del trabajo. Se trata de un teatro documental basado en hechos reales. Entrada general $13.000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Domingo 9 de marzo

- A las 20:30. Ciclo Historias de mujeres por mujeres: "Magdalena; su propia voz".

Teatro Real – Sala Azucena Carmona– San Jerónimo 66

Dramaturgia y Dirección: Victoria Centeno. María Magdalena se presenta. Nos trae su voz. Cuenta fragmentos de su vida y su propia versión de los hechos. En una atmósfera onírica, se reconstruye poéticamente la vida de una mujer que poco conocemos de ella, y que su impronta fue mucho mayor de lo que sabemos. ¿Quién fue realmente María Magdalena? Entrada general $13.000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

- A las 21. Celebración por el mes de la mujer.

Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325

El espacio cultural se convertirá en un escenario de celebración con lecturas de Claudia Huergo y la música de Sol Pereyra, Hilda Lizarazu, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, entre otros artistas, que se unirán a esta fiesta.

Además, Marcelo Argüello bailará "Balada para mamá", y Lucio Hernandez, "Despejar lo profundo", alumnos del Seminario de Danza Clásica "Nora Irinova" del Teatro del Libertador San Martín, bajo la dirección de Patricia Ferrer, también serán parte del evento. Entrada libre y gratuita, apto para todo público.

Para ver la agenda completa visitar esta página.