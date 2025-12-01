Comenzó el PPP 2025 en Córdoba con más de 6.000 incorporaciones laborales

El Programa Primer Paso (PPP) edición 2025 comenzó formalmente en Córdoba, permitiendo que 6.137 jóvenes accedan a su primera experiencia laboral durante diciembre. Del total, 5.000 participantes iniciaron prácticas y capacitaciones en empresas privadas, mientras que 1.137 ingresaron directamente bajo la modalidad de relación de dependencia. El Gobierno provincial confirmó que las inscripciones continúan abiertas hasta agotar cupos.

El PPP fue relanzado por el gobernador Martín Llaryora con el objetivo de ampliar oportunidades para cordobeses de 16 a 25 años que no cuentan con experiencia laboral y se encuentran desempleados. El programa prioriza a jóvenes de la región del noroeste y de los departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca, en el marco del Programa de Igualdad Territorial. La iniciativa busca fortalecer el desarrollo personal y profesional, incorporando capacitación y entrenamientos en entornos reales de trabajo.

El esquema ofrece dos modalidades de incorporación. La primera es Práctica Laboral, que contempla entrenamientos de 20 horas semanales durante seis meses, una asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil cofinanciada entre Provincia y empresa, acceso al Boleto Obrero Social y cobertura ART. Los postulantes deben gestionar su inscripción junto a una empresa interesada, completar el formulario y formalizar la aceptación.

La segunda modalidad es Relación de Dependencia, en la que los jóvenes ingresan directamente a trabajar hasta completar cupos disponibles. En este caso, perciben la remuneración establecida por el convenio colectivo del sector y la empresa recibe un aporte estatal equivalente a un salario mínimo. La inscripción se realiza a través del representante legal de la firma que decide incorporar personal.

Además, continúa abierta la convocatoria para Empleo +26, programa destinado a mayores de 26 años sin empleo formal, con especial atención a personas mayores de 45 años y habitantes de zonas comprendidas en el PIT. Las empresas pueden registrar candidatos y adherirse a la iniciativa mediante la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social y Empleo.