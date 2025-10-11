"Miguel Russo era un tipo que podía iluminar sin querer brillar"

Hay días que quedan marcados en la memoria. Y el 21 de septiembre de 2022 en la ciudad de Río Cuarto, hace tres años, es uno de esos. Esa tarde, en el Paseo de la Ribera, el aire olía a fútbol y a gratitud. Se celebraban, con diversas actividades, los 110 años de Estudiantes y uno de los invitados especiales fue Miguel Ángel Russo.

El mundo del fútbol todavía llora la partida del técnico de Boca, que dejó una huella imborrable en este deporte. En Perfil Córdoba recordamos su visita al ‘Imperio del sur’, donde ‘Miguelo’ convirtió aquel encuentro en un acto íntimo, casi sagrado.

No hubo cámaras invasivas ni discursos rimbombantes. Sólo un grupo de entrenadores, profesores, juveniles de las inferiores y un prestigioso periodista, Héctor Cometto, que ofició de moderador y testigo. Tiene aún fresca esa charla y la cena posterior, donde el gran DT mostró esos dotes de buena gente y amabilidad que tanto le han destacado en su vida y se reforzaron ahora con su partida.

‘Miguelo’ llegó a Río Cuarto sin estridencias, con la elegancia de quien sabe que no necesita anunciarse. Viajó en auto desde Rosario –en ese entonces dirigía al ‘Canalla’–. Lo hizo acompañado por dos amigos. No cobró un peso para dar esa charla, porque para él los afectos nunca tuvieron precio: lo había invitado Federico Lussenhoff, que por ese entonces estaba trabajando en la estructura del ‘León’.

Russo se cambió en el auto: dejó la ropa de viaje y se puso un saco gris. Era su manera de respetar el momento. El escenario estaba colmado de hinchas y seguidores de su trayectoria. Como también los profesores, técnicos y jugadores de las categorías formativas de la institución riocuartense. Los presentes pudieron realizar preguntas a las que Miguel, con su estilo, fue respondiendo con amabilidad y paseó por el fútbol, Diego Maradona, Carlos Bilardo, Román Riquelme y la vida.

Una eternidad con forma de abrazo

Cuando Miguel Ángel Russo habló de fútbol y vida en Río Cuarto

Cometto, sabio conocedor del fútbol de diversas latitudes y ameno para llevar adelante cualquier charla, recuerda que no había euforia, sino una gran expectativa. “Miguel era un tipo con muchas posibilidades pero, en ese momento, su presencia no trascendió más allá del club. Sin embargo, llenó el lugar con su calma”.

El periodista contó que el técnico no levantó nunca el tono, pero dejó ecos hondos. Habló de Rosario Central, de los clásicos ganados, del amor por el club que siempre lo esperó. “Era un técnico que podía volver, volver a Central, a Vélez, a Boca, y restaurarlo todo”, dijo Héctor.

Sí, su charla no tuvo titulares fáciles ni rimbombantes: nunca los tuvo. “Son decisiones”. Cometto lo describe como “insondable”, un hombre que nunca entró en polémicas, ni con jugadores, ni con dirigentes. “Era hábil para el desmarque, incluso fuera de la cancha”, dijo entre risas el exconductor de Por Deporte.

En Río Cuarto, fiel a su estilo, Russo habló de fútbol como quien habla de una ética: nunca del “puterío”, como explicó Héctor con cariño. Evitó todo eso. No había espacio para la queja ni para el resentimiento. Ni siquiera cuando recordaba los dolores: aquel Mundial del 86 que no jugó, aquella vez que soñó con dirigir la Selección y al despertar ya habían elegido a Maradona. En ambas, guardó silencio. Y siguió.

Enseñanzas

El técnico que logró ascensos con Lanús, Estudiantes de La Plata y Rosario Central y, como si fuera poco, salió campeón con Vélez, el mismo ‘Canalla’, Millonarios de Bogotá y Boca (donde también dio la vuelta olímpica en la Copa Libertadores), en esa charla explicó sobre la importancia de reconocer y advertir que el fútbol ha cambiado. “Hoy todo está dado para que en los clubes haya mucha más comunicación directa. Que el cuerpo técnico conozca de diagramación, rutina y estructura hace que, por ejemplo, el salto de las inferiores a Primera sea lo menos traumático posible”, dijo ese día. También afirmó que “la capacitación debería superar las expectativas de cada club. Estos procesos forman gente de fútbol”.

Hizo alusión a la tarea educativa y al capital humano para trasladar los conocimientos. “El fútbol siempre te propone expectativas distintas, hay que ser amplio de cabeza”, enfatizó, al tiempo que explicó: “Hay que ser sereno, saber hablar y respetar los espacios y momentos... Si uno piensa que el futbolista no tiene emociones se equivoca”. Con la excusa del fútbol también habló de la vida.

Cometto contó que después de la charla, hubo un asado al que asistieron dirigentes, los amigos que lo acompañaron –‘Miguelo siempre fue muy amiguero–, los técnicos del club y el propio Cometto. En esa mesa se vivió uno de esos momentos inolvidables: se mezclaron las risas con los silencios atentos. Contó anécdotas de Bilardo y de Basile, de los días en que un reloj o un auto eran casi símbolos de liderazgo, pero sin ostentación. Él se vestía bien porque entendía que la prolijidad también era una forma de respeto. Habló del Boca campeón de la Libertadores 2007, de Riquelme, de Banega, de Rodrigo Palacio. Contó sin jactancia, como si la gloria fuera un asunto ajeno. No se envanecía. Era, en palabras de Cometto, “un tipo que podía iluminar sin querer brillar”. Y Cometto destacó: “A mí me impresionó su forma de estar. Esa naturalidad para no decir de más, para hablar sólo de lo esencial”.

Miguel Ángel Russo, el caballero del fútbol, se fue como vivió: con discreción, con respeto, con una elegancia que no se compra ni se aprende. En aquel Río Cuarto, hace tres años, dejó algo que el tiempo no podrá borrar: la certeza de que, aún en un mundo de ruido, la nobleza sigue teniendo voz.