¿Qué fue de los futbolistas extranjeros imputados por ‘El Caso Atenas´?

Un gol en contra, una mano deliberada en la previa de otro tanto contrario y un toque no muy sutil para ‘asegurar’ una nueva conversión en arco propio. El brasileño Uirá de Oliveira Marques las hizo a todas en el partido que Atenas de Río Cuarto perdió 0-3 ante Juventud Unida Universitario, el 29 de setiembre de 2024 en San Luis, por la Reválida del Torneo Federal A.

Lejos de llevarse la pelota, su particular ‘hat-trick’ le valió las sospechas de propios y extraños, incluidos algunos de sus compañeros de equipo, quienes le reprocharon en forma enérgica y poco diplomática su actuación, apenas regresó de la cancha al vestuario del Estadio Mario Sebastián Diez.

Después de aquel encuentro, el defensor que había llegado como refuerzo de último momento para el Torneo Federal A, acercado por un misterioso representante cuya identidad nunca fue develada, desapareció de los lugares que solía frecuentar. Ni siquiera estuvo presente en la revancha ante los puntanos, el empate 0-0 como local que selló la suerte adversa del Albo.

Uirá de Oliveira Marques volvió a ser noticia en las últimas horas, cuando la Fiscalía de Cibercrimen de Córdoba difundió una lista de 15 personas que fueron imputadas por presunta estafa, en el marco de la investigación que se inició luego de aquel partido que se jugó en San Luis, en virtud de una denuncia efectuada por las autoridades de Lotería de Córdoba.

En aquel momento, la entidad que regentea los sitios legales de apuestas deportivas advirtió “un llamativo comportamiento en las plataformas de juego online por parte de determinadas personas, en un momento específico y ante un evento puntual”, según consignaron fuentes judiciales.

LA ÚLTIMA PISTA. El 27 de julio pasado, Uirá de Oliveira Marques (en segundo plano) jugó la final de la Serie B del Campeonato Bahiano 2025. /// CEDOC PERFIL

El nombre del futbolista brasileño figura entre los acusados como partícipes necesarios en la probable comisión del delito, junto a sus colegas Axel Fernando Juárez, Juan Manuel Vilchez y el serbio Uros Milenkivic; Abril Peralta; Juan Bazid (DT interino de Atenas en la serie ante Juventud Unida Universitario); y Nicolás Gauna, quien se desempeña como director de Relaciones Institucionales de la Agencia Córdoba Deportes.

En carácter de coautores están imputados los ex directivos Luis Felippa, Sergio Bustos y Franco Panzolato (respectivos presidente, secretario y tesorero del club riocuartense al momento de los hechos); Camila Basualdo Quevedo, Fermín Felippa, Claudio Rafael Ochoa y Sergio Emanuel Bustos. Se sospecha que los ‘popes’ atenienses se valían de las apuestas para ‘hacer caja’ y amortiguar el impacto de los costosos gastos de participación en la competencia organizada por el Consejo Federal de la AFA.

Un pelotazo en contra

“Estuve en Bosnia y Qatar, pero tenía ganas de jugar en el fútbol argentino y vivir cerca de mi país”, declaró Uirá de Oliveira Marques en febrero del año pasado, cuando se sumó a filas de Atenas. “Vine a pelear un puesto. Soy un jugador rápido, con una buena recuperación para la pelota larga”, añadió a la hora de describir sus características adentro del campo de juego.

Al momento de su desembarco en Río Cuarto, el legajo del zaguero brasileño daba cuenta de pasos por cuatro equipos de su país (Madureira, Sampaio Correa, Angra dos Reis y Goytacaz), dos elencos de Bosnia-Herzegovina (Velez Mostar y Tosk Tesanj), el qatarí Muaither Sports Club y un antecedente inmediato con la camiseta de Sol de Mayo de Viedma. Por entonces, su nombre ya figuraba en el staff de futbolistas representados por Zeleni Centar Sport, agencia cuyo domicilio está asentado en Croacia.

EL SOSPECHOSO SERBIO. Uros Milenkovic, otro de los futbolistas extranjeros que quedó involucrado en el caso de arreglos de partidos. /// AL TOQUE DEPORTES

Tras su abrupta partida de Atenas, Marques recaló en el Torneo Regional Federal Amateur, donde defendió los colores de Colón de Chivilcoy. Su estadía en el club del norte bonaerense duró apenas dos partidos, en los que acumuló un penal en contra y una expulsión estando en el banco de suplentes. De ahí se marchó a Clube Andraus Brasil, equipo de Curitiba que milita en la Liga Paranaense y que juega sus partidos en el Estadio Durival de Britto e Silva, donde se jugaron dos partidos del Mundial ’50 (España 3-Estados Unidos 1 y Suecia 2-Paraguay 2), y Talleres se presentó ante Paraná Clube en la segunda ronda de la Copa Conmebol 1999.

La última aparición en cancha de Uirá de Oliveira Marques -al menos de la que se encuentra registro periodístico- data del 27 de julio pasado, con la camiseta de Galicia Esporte Clube. Fue en el empate 2-2 que consagró a Bahía de Feira como ganador de la Serie B del Campeonato Bahiano 2025.

En el caso de Uros Milenkovic, el defensor serbio que también fue imputado en el caso que involucró a Atenas de Río Cuarto, el sitio especializado Transfermarkt, da cuenta de pasos anteriores por clubes de Serbia, Bosnia-Herzegovina, Austria y Eslovaquia y por Argentino de Quilmes, y de un fichaje posterior en Colegiales de Villa Mercedes. En San Luis aseguran que Milenkovic nunca firmó planilla en los partidos que el equipo puntano jugó por el Torneo Regional Federal Amateur. "Había rumores de que iban a venir algunos jugadores para reforzar al equipo, pero este serbio nunca fue incluido en los partidos. Tal vez haya estado en los entrenamientos, pero por alguna cuestión después no lo tuvieron en cuenta", apuntaron a PERFIL CÓRDOBA desde algunos medios de comunicación la vecina provincia.