Comienzan a juzgar a un padre que atacó tres veces a su hija de un mes de vida

El juicio que comenzará este viernes en la Cámara 9a del Crimen tiene ribetes escalofriantes. Gustavo Ezequiel A. enfrentará al tribunal, integrado por jurados populares, acusado de tentativa de homicidio agravado por el vínculo, calificación que podría ser modificada en el transcurso del debate. Todo dependerá del análisis de la prueba y los testimonios. Si estos llegan a acreditar la intención, el dolo, de provocarle la muerte, se mantendrá la imputación original.

De lo que no hay dudas es de que la criatura sufrió lesiones gravísimas.

Qué pasó en la clínica

R.M.A. -próxima a cumplir un año y nueve meses- nació el 6 de enero del año pasado. Cuando tenía un mes de vida, el 11 de febrero, fue internada en la Clínica Vélez Sársfield por un cuadro de infección respiratoria aguda baja grave.

Mientras estaba en Terapia Intensiva, alrededor del 25 de febrero, su papá le ocasionó una fractura su bracito izquierdo.

La secuencia, que se describe en la acusación, continuó el 4 de marzo por la noche, cuando le habría introducido dos dedos en la boca obstruyéndole la respiración. La situación fue interrumpida por el pediatra y enfermeras, quienes fueron alertados por el sistema de monitoreo de pacientes. De inmediato le practicaron maniobras de recuperación.

Cinco días después se produjo una situación muy parecida. Alrededor de las 21,30 -casi en el mismo horario que la vez anterior- el padre la incorporó porque la bebé comenzó a vomitar. Mientras dio aviso a la guardia, repitió la conducta anterior y le habría introducido los dedos en la boca para asfixiarla.

La bebé pudo ser reanimada por las enfermeras.

¿Intentó matarla?

Como consecuencia de estos dos últimos ataques, la bebé sufrió un evento de “brue/alte”, que se caracteriza por palidez, respiración y tono muscular anormal, lesiones que la colocaron en riesgo de vida.

El debate oral y público está previsto que se abra durante este viernes en la Cámara 9a del Crimen, integrada por jurados populares. La fiscal que intervendrá es Laura Battistelli.

El defensor, Nicolás Díaz, sostiene que su cliente es inocente.

Mientras tanto, no se descarta el cambio de calificación legal de tentativa de homicidio a lesiones gravísimas consumadas.

Las imágenes de las cámaras ubicadas en la sala de la UTI de Neonatología serán una de las pruebas clave. También la presencia de testigos, como profesionales médicos y enfermeros.