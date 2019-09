Cómo es la moda de los cumpleaños saludables

por Ariel Bogdanov

El tradicional menú de cumpleaños infantil, compuesto por chizitos, papitas, golosinas, sándwiches y gaseosas, comienza a dar lugar a una tendencia que llegó para quedarse a Córdoba: el cumpleaños saludable. ¿De qué se trata esta novedad cada vez más popular en los salones de fiestas, no solo de esta ciudad si no del mundo entero? Consiste en incorporar alimentos más nutritivos al festejo de los más pequeños. El menú de los cumpleaños tradicionales suele estar basado en alimentos ultraprocesados, con un alto contenido de sodio, grasas y azúcares, como por ejemplo panchos, gaseosas, papas fritas, snacks y golosinas, entre otros. Todos estos ítems están, de a poco, dejando el lugar a otras opciones más sanas. En un relevamiento realizado por PERFIL CORDOBA en diversos salones de la ciudad, confirmaron el crecimiento de esta tendencia y la necesidad de sumar esta opción a la gama de oferta de sus establecimientos.

La licenciada en Nutrición, Jésica Cohen consideró muy positiva la introducción de alimentos saludables y dejó algunos consejos para quienes quieran incorporarlo a la fiesta de sus hijos. “Uno puede no dejar de lado lo tradicional, pero se pueden incorporar alimentos no procesados como frutas, cereales, puede ser muy importante. La idea es no demonizar a ningún alimento”, explicó. “El cumpleaños es un festejo. Si ponemos todos alimentos ultraprocesados, entonces la fruta y la verdura termina siendo un castigo, cuyo premio es el alimento procesado. ‘Si comés tu fruta y tu verdura, entonces te dejo comer una golosina’, se escucha a veces decir a los padres. Justamente la idea es incorporar todo tipo de opciones en la fiesta”, agregó.

La profesional dejó también algunas sugerencias para el armado del menú: “Se pueden eliminar gaseosas y jugos concentrados, ir por el lado de las aguas saborizadas. Dentro de las preparaciones que suele haber en este tipo de cumpleaños nosotros recomendamos pinches con pedazos de choclos o tomates cherrys, bandejas con frutas con forma de caritas, los chicos las reciben súper bien. Ir a lo más natural, no prohibir, poner alimentos reales y siempre tratar de ir al origen”, completó.

Un mal mundial. Los datos de la OMS son alarmantes y advierten sobre el crecimiento del número de niños con obesidad infantil. En Argentina el problema es aún mayor ya que nuestro país presenta el mayor porcentaje de obesidad infantil en niños y niñas menores de cinco años en la región de América latina, con un 7,3 por ciento de prevalencia, según la Base de Datos Global sobre Crecimiento Infantil y Malnutrición de la OMS.

En Buenos Aires, Estaciones Saludables. La tendencia es nacional. Una de las ciudades pioneras es Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad impulsa la realización de este tipo de festejos y ofrece realizarlos en alguna de las tres Estaciones Saludables: Parque Patricios, Parque Centenario y Parque Saavedra. En dichas estaciones se sugiere un menú que contiene algunas de las siguientes preparaciones: patitas de pollo caseras al horno, muffins de choclo, agua saborizada de naranja sin azúcar (casera), panqueques de frutas, trufas y torta con frutas y dulce de leche, entre otros. No están permitidos el consumo de gaseosas, jugos azucarados y snacks comerciales







La Municipalidad impulsa cantinas saludables

A través de la ordenanza 12.256, la Municipalidad de Córdoba impulsa las cantinas saludables en el ámbito de los establecimientos educativos públicos y privados de la ciudad. La propuesta surgió por el concejal Lucas Cavallo quien explicó que “ese proyecto se presentó en 2013 cuando integraba la Comisión de Salud. Ellos me mostraron índices alarmantes de obesidad infantil. Comenzamos a recorrer colegios municipales y advertimos que las cantinas estaban mal manejadas y con muchas calorías”, aseguró y comentó algunos datos preocupantes: “En algunas cantinas se vendían papas fritas a las 11 de la mañana. Así surgió este proyecto, tardó unos años en reglamentarse y en 2018 se empezó a aplicar la ordenanza. Hoy hay una gran cantidad de colegios que la cumplen, e incluso se propusieron convenios con otros colegios privados y los colegios provinciales. La Municipalidad los capacita, les da material informativo y queda a disposición para cualquier charla”, completó el funcionario.