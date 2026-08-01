Cómo Kilimo transforma el ahorro hídrico en un activo global

La compañía cordobesa Kilimo se alzó con el Premio Perfil Córdoba en la categoría Inteligencia digital y social, un galardón que distingue a las organizaciones que logran un impacto transformador a través de la tecnología. Su creador describe lo que hacen como “De ciencia ficción”. “Le pagamos a la gente para que ahorre agua”, resume de manera contundente. “Kilimo nace para ayudar a los agricultores a regar mejor”, agrega Jairo Trad, sobre el origen de un proyecto que hoy lidera el mercado de créditos de agua en América y expande su impacto a escala global.

Crear un mercado.

El camino de expansión regional por Latinoamérica se topó en su momento con un límite físico: “Habíamos crecido por Latinoamérica y nos costaba seguir creciendo, entonces nos preguntamos cómo romper esa meseta, y encontramos que hay empresas que quieren comprar un ahorro de agua”.

Aunque parezca un concepto abstracto, Trad explica la lógica detrás del modelo de negocios: “Esto suena a ciencia ficción, pero hay gente que tiene uso intensivo de aguas, y donde tienen esas plantas saben que tienen riesgos”. El mecanismo funciona como una cadena de incentivos corporativos y comunitarios. Lo primero que hace una gran compañía es reducir su propio consumo, pero llega un punto en el que el margen de optimización interna se agota. “Después de reducir su uso, lo que haces es recomendar: tengo plata y ganas de invertir, yo bajé mi uso y lo que sigue es que tu vecino use menos agua, porque en definitiva es un recurso de uso compartido”.

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Bajo este esquema, corporaciones globales financian el ahorro en sus zonas de influencia: “Estas empresas hacen que sus vecinos usen mejor el agua: nos contratan a nosotros para que en regiones se ahorren tres millones de metros cúbicos de agua, y nos conectamos con agricultores que usen agua. Usan nuestro software para usar mejor y a fin de año les pago; les pago infraestructura, les compro un sistema de riego nuevo”. Entre las alternativas de intervención, la compañía también subsidia cambios de prácticas hacia una agricultura regenerativa.

Los créditos de agua.

Hace cuatro años que operan bajo este formato cuyo activo central es el beneficio volumétrico. “Estos beneficios son nuestro activo. Es como los créditos de carbono, pero de agua. Somos los proveedores más grandes del mundo, operamos en toda América”, detalla Trad.

La cartera de clientes de la firma refleja su impacto a escala corporativa: operan con gigantes como Google, Amazon, Coca-Cola, PepsiCo y Procter & Gamble, entre otros. Con un equipo distribuido y completamente remoto que opera en países como México, Chile y Estados Unidos, el desafío cultural de revalorizar el recurso continúa.

“El agua es un recurso crónicamente subvalorado, hay un desafío bien grande respecto a cómo se piensa el agua, y en cómo se la valora. Hemos hecho algo valorable en instalar esta conversación. El agua es un recurso que tenemos todos, pero es de nadie, eso se choca con realidades, es un derecho humano y ese desafío lo tenemos que resolver entre todos”, reflexiona.

Inteligencia artificial, centros de datos y futuro.

Consultado sobre cruces tecnológicos actuales como la inteligencia artificial y su demanda hídrica, Trad aporta una perspectiva terrenal: “El resumen es: la amplia mayoría del agua que usamos los humanos va a producción de alimentos, es eso en lo que tenemos que trabajar”.

Ante la preocupación pública por el auge de la infraestructura tecnológica, aclara: “La realidad es que si se construyen todos los data centers que se planean, el aumento del uso de agua global sería del 0,2%. Se entiende que nos preocupemos porque es un nuevo usuario y todos nos asustamos con estos temas, pero la realidad es que no tiene un impacto material”.

Con la vista puesta en el horizonte, la hoja de ruta de la compañía no se detiene: “La idea es seguir creciendo, expansión global; este año crecimos fuerte en EEUU, con muchos focos, lo que sigue es consolidar EEUU, avanzar en expandirnos en Asia y seguir abriendo esta idea de revalorizar el agua y cuidarla mejor. Ayudamos a financiar agricultores para mejorar su estructura de riego”.