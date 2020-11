Cómo preparan la vuelta teatros, galerías de arte y espectáculos

Fuentes cercanas al entorno del gobernador Juan Schiaretti sostienen que es inminente el anuncio del regreso de sectores como galerías de arte, salas de teatro y espectáculos con público, que vienen siendo postergados desde hace ya varios meses. Agregan que las nuevas flexibilizaciones están en línea una mejora en los registros de la pandemia, principalmente en la ocupación de camas críticas en toda la Provincia.

De todos modos, un dato no menor es que si bien será el COE quien establezca los parámetros generales de aperturas, serán los diferentes municipios los encargados de decidir la forma en la que los espacios vuelvan a funcionar.

Si bien aún no hay información oficial por parte de la Agencia Córdoba Cultura en relación a qué pasará con el Teatro Real y el San Martín, fuentes del sector indican que las novedades vendrán detrás de los anuncios que se darán en el sector turístico. “Si se autoriza el turismo, no tendría mucho sentido que no autoricen la vuelta de espectáculos”, señalan las fuentes consultadas por este medio, añadiendo que los anuncios correrán por cuenta del propio gobernador.

Otra de las cuestiones que preocupa en el ambiente tiene que ver con qué y cómo producir. Por un lado, desde las salas independientes advierten sobre lo inviable de trabajar al 50% de capacidad; para los teatros grandes, el dilema pasa por el tipo de obras que pondrán en escena (con una capacidad limitada de público, se vuelve inviable montar mega producciones con elencos numerosos).

Aforos al 50% y shows 100% nacionales. En materia de espectáculos, un protocolo nacional para la música en vivo con público indica que los shows que se realicen una vez habilitados los diferentes espacios, no deberán superar el 50% del aforo, lo que implica pérdidas por ingresos de ventas de entradas. “Cada uno tendrá que sentarse a ver qué números le cierran. Lo que sí está claro es que tras el regreso, solo vamos a estar en condiciones de ofrecer shows nacionales”, explica Ricardo Taier, presidente de la Cámara de espectáculos.

Si la montaña no va a Mahoma. Con un protocolo nacional para salas de teatro que avanza y retrocede en función del virus, desde el Instituto Nacional del Teatro señalaron que están pensando en sacar las obras de teatro de los espacios tradicionales y montarlas al aire libre. “Queremos hacer un ciclo durante el verano. Estamos relevando lugares posibles, de modo de adecuarlos y co-gestionarlos con las autoridades respectivas (en lo que hace a los espacios). En Córdoba estamos hablando con la Municipalidad por el Teatro Griego, por ejemplo. También nos gustaría el anfiteatro de Río Ceballos; y vamos a seguir buscando”, detalla Ricardo Bertone, representante en Córdoba del INT.



En el mismo sentido, Bertone recalca que lo más complicado con los espacios cerrados es el sistema de ventilación. “De todos modos estamos reuniéndonos para encontrar vías alternativas. Una de las que estoy buscando es el uso de espacios grandes como el Teatro Real, con funciones de los grupos de Córdoba y organización de los responsables de salas, de modo que sirva para beneficios de todos los sectores”, explica.

Políticas diferentes. Por su parte, desde Faro (la Asociación de Galerías de Córdoba) sostienen que la situación dentro del sector es inentendible. “Los shoppings y las grandes superficies tienen un poder económico que las galerías de arte no tenemos, amén de que albergan a muchos trabajadores y muchos visitantes. Nosotros no movemos esos números, entonces no llamamos mucho la atención”, se lamenta Alejandro Dávila, presidente de la entidad.

En efecto, con los museos sucede lo mismo: que ingresen 50.000 personas al año al Museo Emilio Caraffa, pareciera no ser un número demasiado significativo. “Son políticas: en Buenos Aires las galerías ya están habilitadas cumpliendo con todas las normativas; hay muchos espacios privados que pueden visitarse con un turno, pero aún no podemos trabajar a puertas abiertas. Y esto no pasa solo con nosotros, también pasa con las salas de teatro. Pero las librerías, por ejemplo, están abiertas. Ir a comprar libros sí se puede, pero ir a ver una muestra, no. No es lógico”.

Aún así, algunos espacios -como es el caso de Marchiaro Galería de Arte- se adhirieron al protocolo de Comercio y sus medidas sanitizantes para recibir público.