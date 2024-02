Complejo turístico de Embalse: para el intendente hay mucho que se molestan por “privatizar cosas que han sido creadas por Perón”

Las Unidades Turísticas de Embalse y Chapadmalal cerrarán sus puertas a partir del próximo 4 de marzo, luego de que se confirmara la noticia por un comunicado que recibió una Cooperativa de Santa Fe en el que le informaron que no podrán recibir más viajeros. Los edificios, dependientes en su administración de la Subsecretaria de Turismo, brindaba la oportunidad de alojarse a jubilados, pensionados y personas de bajos ingresos a un costo muy económico.

El legislador cordobés, Federico Alesandri y su par nacional, Valdéz iniciaron procesos en las legislaturas para contar con detalles sobre la existencia de negociaciones abiertas para su privatización. Considera que es algo “preocupante del cierre, más allá de lo accesible que era para ciertos sectores de la sociedad, es que estos hoteles son “monumentos históricos” que tienen un gran valor histórico.

Avanza un proyecto de privatización de la Unidad Turística de Embalse a manos de un grupo español

Mario Rivarola, intendente de Embalse, comprende que muchas personas que actualmente trabajan en el lugar se quedarán sin sus ingresos. El mismo tiene charlas abiertas con grupos de inversores (se habla de españoles) que podrán invertir en el valle cordobés. “Se está quedando mucha gente sin trabajo. Como monumento histórico no lo han cuidado”, sostuvo. Al mismo tiempo, no perdió la oportunidad para cuestionar a sus rivales políticos y considerar que “es fácil hablar de atrás de un escritorio cuando nos pagan el sueldo del 1 al 10 pero muchos argentinos han pasado por la unidad turística, y hoy los ven destruido”, expresó en radio Mitre Córdoba.

Sin cuidado, fue directo contra el ex intendente peronista local: “los invito a todos, al legislador Alessandri a todos los que salen por la tv, ahora que salté a hablar son todos los cuidadores de los hoteles, pero hoy el hotel está lleno de ratas”, sentenció.

- Te noto enojado

MR. Si enojado porque hay muchos políticos que les gusta salir en los medios, pero me duele mucho que la gente no tenga para comer, no podemos sentarnos en nuestras casas con heladera llena mientras hay muchos nenitos que duermen con la nariz apoyada en una chapa. Nos pongamos a trabajar en la gente

- ¿Tomó contacto con Daniel Scioli?

MR. No, porque hace poco que ha ingresado. Se de que de Embalse hay cinco totalmente destruidos, se estuvo arreglando el hotel 2, el hotel 5 donde hoy van turistas sociales. Se paga entre 3000 y 5000 pesos por persona. Lo otro es subsidio de Nación.

Por qué se cierran los hoteles estatales de Chapadmalal y Embalse

- ¿En qué perjudicaría que se privatice todo?

A MR. Al contrario. Creo que nadie pondrá dinero para arreglarlo. Puede venir capital privado de otro país, o de acá, que sea un polo tecnológico, que vengan hoteles de 5 estrellas, con una universidad de turismo. De esa forma seguir teniendo esos dos hoteles con la pileta, con saturno, con las playas. Hacer algo mixto.

Concesionar, no privatizar

Mario Rivarola detalla que la intención es lograr que capitales privados pongan en funcionamiento esta Unidad Turística a través de una concesión y que permita tener a todo tipo de visitantes. Principalmente que se usen, que revivan.

“Hasta podemos traer turismo de otros países, son 700 hectáreas sobre el lago, no puede quedar todo en ruinas. Por eso voy a ir a la justicia. Después me dicen que soy un burro, así que me voy a asesorar, pero después la gente se muere de hambre. Los invito a todos, al legislador Alessandri a todos los que salen por la tv, ahora que salté a hablar son todos los cuidadores de los hoteles, pero hoy el hotel está lleno de ratas”, indicó

Y agregó, al considerar que hay muchos políticos que les molesta “privatizar cosas que han sido creadas por Perón”.