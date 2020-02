Con crédito subsidiado y sin UVA, así serían las próximas líneas Procrear

por José Busaniche

En el mercado inmobiliario se aguarda con expectativa el relanzamiento oficial de la línea de créditos hipotecarios para vivienda familiar y única a través del llamado plan Procrear. Y es que en un contexto de fuerte restricción en las arcas nacionales, provinciales y municipales no hay grandes expectativas de planes robustos de obra pública. “Por el contrario, lo que se está esperando es que se reactive un poco el crédito oficial para la vivienda o que se lancen programas de construcción de vivienda social. Eso va a ayudar a movilizar un poco el stock de las empresas. Y será un fuerte impulso para la incorporación de mano de obra poco calificada pero que puede sumarse rápidamente a los proyectos de vivienda”, comentó un economista con diálogo directo con las centrales empresarias de la construcción. El éxito en la renegociación de la deuda que el ministro de Economía Martín Guzmán intenta cerrar con bonistas y el FMI, es clave en todos los sentidos y también para la viabilidad de las líneas hipotecarias impulsadas por el Estado. Si prospera un buen acuerdo (quita del 15% y tres años de gracia para pagar los bonos a privados, lo que totalizaría una quita efectiva del 30%, más una reprogramación de pagos al Fondo) se logrará la luz verde que necesitan este tipo de anuncios.

Diagnóstico. A la espera de buenas nuevas que lleguen desde Washington y desde Wall Street (donde operan los fondos que concentran la deuda soberana argentina Greylock Partners, Fidelity y Monarch, entre otros) ya se empezaron a bosquejar algunos lineamientos de los próximos Procrear. Lo que ya está definido es el equipo que conformará el nuevo Comité Ejecutivo del Programa Procrear. Según detalló la cartera de la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y según el decreto 85/2020, ese ministerio ejercerá la presidencia del programa. La Anses tendrá la vicepresidencia del Comité Ejecutivo, el cual estará integrado además por los ministerios del Interior, de Economía, de Obras Públicas y de Desarrollo Productivo. En la primera reunión del Comité se analizó un diagnóstico que puso la mira en las últimas dos gestiones. Según el informe, entre junio de 2012 y diciembre de 2015, se generaron 196.000 soluciones habitacionales con una inversión estatal de $481.000 millones. Y detallaron que para las líneas Lote y Construcción se otorgaron más de 111.000 créditos y para las líneas Ampliación, Terminación y Refacción, otros 85.000, generando alrededor de 350.000 empleos directos y 200.000 empleos indirectos. También se iniciaron obras de 23.000 viviendas en Desarrollos Urbanísticos en tierras provistas por el Estado. El informe fue crítico con la gestión macrista en relación a los Procrear al señalar que “a partir de 2016, debido a una serie de medidas políticas impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri, se produjo un proceso de desguace de las capacidades y programas estatales, proceso al cual Procrear no fue ajeno”. Tras ese diagnóstico inicial se planteó como objetivo la entrega de 11 mil viviendas en los próximos meses.

Cómo serían. A diferencia de los últimos programas de los Procrear, que ofrecían líneas ancladas en el sistema UVA, la versión 2020 del plan de vivienda no se apoyaría en este sistema de cálculo e indexa ción de las cuotas. “Es el dato político de los próximos créditos. Si dejan de usar las UVA el Estado está reconociendo que fue un error y que no quieren tener los problemas que hubo en el pasado”, comentó un operador del mercado inmobiliario. En contrapartida, la idea sería volver aplicar el programa Procrear con los fundamentos de las líneas iniciales que tuvieron durante la segunda presidencia de Cristina Fernández. Para su desarrollo se conformará un Fondo Fiduciario cuya autoridad de aplicación será el Ministerio de Bielsa. Ese fondo canalizará y gestionará los recursos para la inversión de los proyectos inmobiliarios. Sin sistema UVA, lo que se negocia con los bancos son los términos de líneas hipotecarias subsidiadas, a tasa real negativa, para los créditos. Esos créditos serían a 20 años de plazo y los interesados deberán acreditar ingresos formales de dos a cuatro haberes mínimos.

En Provincia esperan novedades

Fuentes del ministerio de Obras Públicas de la Provincia comentaron de forma extra oficial que aún no tienen detalles del relanzamiento de los Procrear: “No tenemos información, en Córdoba, al menos desde los estamentos oficiales no hay conocimiento. Solo conocemos que se va a relanzar, nada más. Incluso el Consejo de la Vivienda, donde se reúnen todos los funcionarios que manejan vivienda en las distintas provincias, este año todavía no se reunió”, señalaron.