Legislatura de Córdoba: durante reclamo unificado por el "no a las retenciones", se coló "el impuestazo" de Llaryuora

En una extensa sesión especial, con los pases de facturas ya habituales entre halcones opositores y espadas oficialistas, la bancada de Hacemos Unidos por Córdoba logró imponer su mayoría (36 votos contra 32) para que la Unicameral exprese su apoyo al campo en el reclamo al gobierno de Javier Milei por la eliminación de las retenciones al agro. Por otra vía, la oposición cambiemista respaldó la demanda a la Nación, pero sumó un “plus” al áspero debate: el “impuestazo” de Llaryora.

La sesión comenzó con carteles blancos y letras rojas en todas las bancas de los bloques "no peronistas" con el mensaje: "No a las retenciones, no al impuestazo de Llaryora". Esto provocó que el presidente provisorio del cuerpo, Facundo Torres pida "estar con el campo y no con las rosca" al compartir una foto de la bancada opositora. "Una puesta en escena pensada para las redes. Ni están con el campo, ni están con Córdoba. Están con sus jefes en Buenos Aires. Con la rosca. Con la próxima selfie", disparo en X.

Las “malditas retenciones”, como califica el gobernador Martín Llaryora a los derechos de exportación al campo fueron el eje convocante del plenario extraordinario de hoy, impulsado por el brazo legislativo del PJ, para fijar una posición institucional -a través de la Legislatura- frente al anuncio del gobierno de Milei de que, a partir del 1 de julio, prevé restituir los niveles de estos tributos para la soja, el maíz, el girasol, el sorgo y sus subproductos, tal como estaban vigentes en enero de 2025.

Tras cinco horas de debate con más de 30 oradores -que tuvo un cuarto intermedio para el almuerzo de lso legisladores en las bancas- el bloque oficialista, junto a Karina Bruno, Graciela Bissoto y Federico Alesandri, aprobó la declaración que expresa la “preocupación” de la Unicameral “ante la suba de los derechos de exportación (retenciones) aplicadas a la producción agropecuaria anunciada por el Gobierno Nacional”.

En su pronunciamiento, la Cámara instó a los legisladores nacionales por Córdoba “a que impulsen las normas legales pertinentes para la eliminación de los mismos, a los efectos de dejar de asfixiar al sector agropecuario, que es quien impulsa desde el interior el crecimiento de la Argentina”.

El grueso de la oposición (UCR, Frente Cívico, Construyendo Córdoba y Encuentro Vecinal) buscó -sin éxito- sumar al reclamo a la Nación por la eliminación de las retenciones su demanda a Llaryora de “alivianar la presión fiscal” de la provincia al campo y a los sectores productivos. El “plus” opositor pasó por el rechazo al “impuestazo” de la gestión peronista que se reflejó en el inicio del año.

Noticia en desarrollo