Con impronta cordobesa, bufete con sede en Nueva York apuesta a asesorar a emprendedores en Estados Unidos

ALVK Law es una firma de abogados que brinda servicios legales a pedido para emprendedores y empresas tecnológicas sin un asesor legal interno en Estados Unidos. Tienen sede en Nueva York y una fuerte impronta cordobesa, ya que una de las integrantes del estudio es Victoria Kammerath, quien fundó la firma en marzo de 2023 a la que luego se sumaron Agustín Iraola y Valeria Monturiol.

Las claves de ALVK Law pasan por ofrecer “servicios a medida”, a partir de la implementación de IA y desarrollando su práctica a lo que Kammerath denomina “metodologías ágiles”. El concepto es clave porque lo que se busca es enfocarse en acompañar a compañías latinoamericanas que buscan expandirse en Estados Unidos pero también “acompañar a emprendedores que se animan a pegar el salto. Es algo que observé mucho en bufetes de renombre donde trabajé”, sostiene Kammerath ante Perfil Córdoba.

¿Pagar sueldos en dólares? Lo que cambió (y lo que no)

La ecuación de ALVK Law es simple, al decir de Kammertah: “Nuestro objetivo es darle una vuelta a la prestación de servicios jurídicos, no porque consideremos que el enfoque tradicional sea incorrecto, sino porque creemos que ese modelo en la actualidad ya no es tan efectivo. Mantenemos el rigor de las firmas tradicionales, pero nos apoyamos en la tecnología para ofrecer un servicio más eficiente”.

Sobre esa base -derecho-negocios-tecnología- la cordobesa y sus socios basaron la estrategia del estudio enfrentando “uno de los desafíos más notables de las empresas, que es la brecha cultural e idiosincrática existente con los proveedores de servicios jurídicos tradicionales estadounidenses”.

En ese sentido, señala que “para un emprendedor, artista o compañía latinoamericana, el mercado estadounidense puede parecer inicialmente muy ajeno. Nuestra experiencia en América Latina y en Estados Unidos, nos ha permitido desarrollar un proyecto que ha ido creciendo y adaptándose a las necesidades de nuestros clientes”.

Además, Kammerath hizo hincapié en que buscan redefinir “la estructura de honorarios tradicionales. En lugar de cobrar por hora, ofrecemos tarifas planas, honorarios basados en resultados y precios por proyecto, lo que brinda a nuestros clientes una mayor previsibilidad y seguridad en sus presupuestos, evitando sorpresas desagradables”.

Servicios “a medida” para emprendedores

Una de las claves de AVLK Law fue detectar que los emprendedores y empresarios que quieren establecerse en Estados Unidos “actúan con premura, basándose en información que puede no ser precisa para su situación particular. Por ejemplo, es común que se recomiende la creación de una corporación en el estado de Delaware para atraer inversiones. Sin embargo, esa estructura no siempre es la más adecuada y puede resultar costosa para algunas empresas. Es fundamental realizar un análisis detallado antes de tomar decisiones que tendrán un impacto a mediano y largo plazo”, destaca Kammerath.

Los empresarios piden que Fadea “sea productiva y deje de depender del Estado”

A futuro, desde AVLK Law (https://alvklaw.com/) proyectan un crecimiento sostenido, “expandiéndonos en la región y ampliando nuestro equipo para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Queremos mantenernos como una firma ágil y eficiente, apoyándonos en la tecnología y la inteligencia artificial para ofrecer un servicio de alta calidad con un equipo más reducido que estructuras más tradicionales”.