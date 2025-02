Con los votos de aliados y una “treta”, el PJ obstaculizó la jugada por frenar el “impuestazo”

El oficialismo recurrió a una “maña” y consiguió los votos de tres "aliados" y de los tres legisladores del PRO para contrarrestar la embestida de Juntos por el Cambio (JxC) que apuntaba a poner un freno al "impuestazo" del gobierno de Martín Llaryora. En medio de la confusión por la "treta" utilizada por el peronista Miguel Siciliano de votar a mano alzada y no por el sistema, el oficialismo logró un doble propósito: no dar el debate en el recinto por la presión tributaria de Córdoba (con el valor agregado del "impuestazo” de los inmobiliarios) y generarle un ruido interno a JxC por cómo votaron los radicales Mauricio Jaimes y Fernando Luna.

En el PJ los contabilizaron de su lado al momento de la votación, mientras en el bloque UCR -tras un llamado de control de Rodrigo de Loredo- aseguraron que acompañaron el pedido de dar el debate de la iniciativa de la reforma tributaria que fogoneó -sin éxito- el halcón opositor Gregorio Hernández Maqueda y que daba paso a la puja discursiva por el "impuestazo" de Llaryora.

El apoyo sin dobleces de los siete legisladores juecistas, más la bancada UCR, el bloque alfonsinista Construyendo Córdoba y los monobloques representados por Rodrigo Agrelo (EVC), Federico Alesandri (Peronismo K) y Luciana Echevarría (FIT Unidad) no le alcanzaron al liberal mileista para abrir la discusión en torno a su proyecto de "disminuir la presión fiscal" de la Provincia, con el valor agregado del reclamo cambiemista por los "aumentos confiscatorios" en los inmobiliarios Urbano y Rural.

El PJ bloqueó de raíz esa posibilidad. ¿Cómo lo logró? A los 33 soldados propios, el peronismo sumó los votos de la capitanista Karina Bruno, el libertario Agustín Spaccesi, la radical escindida Graciela Bisotto y los tres legisladores del PRO. Ya fuera del recinto, Siciliano pateó la pelota hacia otro terreno.

El peronista disparó munición pesada contra De Loredo y Luis Juez por no batallar en defensa de Córdoba a la hora de pedir en el Congreso "una discusión seria y profunda del sistema impositivo argentino". "Acá pretendían dar la discusión provincial de los impuestos, que hay que darla. Es más, estamos dispuestos a bajar impuestos. Ahora, no podés dar esta discusión sola. Esta discusión tiene que ir al mismo tiempo de la discusión nacional", sentenció la espada oficialista en su demanda por los fondos que le corresponden a las provincias.

"Juez y De Loredo no se le animan a decirle nada a (Javier) Milei porque no están pensando en Córdoba; están pensando en ser los candidatos de Milei. Nosotros queremos que a Milei le vaya bien, pero hay debates que hay que dar allá", declaró Siciliano.

Artillería opositora

En esencia, la iniciativa del liberal mileista plantea la eliminación de exenciones objetivas y subjetivas, la modificación del impuesto inmobiliario, la reducción en un 50% (una alternativa de consenso la reducía al 10%) de la totalidad de las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos y la eliminación del impuesto al Sello.

Por lo bajo, algunos radicales admitían su desacuerdo con el impacto de esta reforma en las arcas públicas. Es por ello, que el interbloque tenía listo -antes de ingresar a la sesión- un dictamen con modificaciones al texto original de Hernández Maqueda.

Por lo tanto, la movida opositora implicaba habilitar el debate por la presión tributaria y poner la cámara en estado de comisión para avanzar con una iniciativa de reforma con el mayor grado de consenso posible. El peronismo ni siquiera habilitó la discusión en el hemiciclo legislativo. "Hoy el oficialismo cordobés y sus cómplices en la oposición votaron a favor de mantener la altísima presión fiscal que existe en nuestra provincia. Tan cobardes son que incluso se opusieron a que la votación sea por sistema con tal de no dar la cara", abrió fuego Hernández Maqueda.

"Ya no hay duda alguna de que quienes votaron en contra de eliminar impuestos son los culpables de asfixiar económicamente a los cordobeses para poder conservar sus privilegios. Esto se llama: Principio de revelación", afirmó el halcón liberal en su contragolpe ante la ofensiva oficialista.

El juecista Walter Nostrala afirmó que "querían el debate para también proponer modificaciones". "Entendemos esto de que no se puede desfinanciar (al Estado), pero los impuestos inmobiliarios Urbano y Rural hay que retrotraerlos", subrayó. "No le estamos pidiendo al gobierno que no lo cobre, pero que cobre lo que corresponde. Que lo cobre de acuerdo al coeficiente transparente como se hizo el año pasado. No esto que todavía no explicó ni el gobernador ni el ministro de Economía de dónde sacaron este coeficiente para aplicar este brutal aumento del inmobiliario", fustigó.

Brenda Austin (UCR) apuntó duro contra Spaccesi. "El legislador pseudo libertario votó junto con el peronismo para evitar la disminución de los Ingresos Brutos de los productos agropecuarios", advirtió en alusión al otro proyecto fogoneado en tándem por la oposición, de autoría de Oscar Saliba. La radical señaló que el campo es "uno de los sectores más impactados por la enorme presión impositiva de la provincia". Al reafirma la posición de su bloque, sentenció: "Venimos insistiendo en la disminución del impuesto inmobiliario urbano y rural", y cuestionó al PJ y sus aliados por "volver a obstruir el debate".

En la misma línea, Saliba remarcó: "Para eso estamos acá y somos opositores" y dejó en claro que hay un planteo serio y responsable de la UCR. "No queremos bajo ningún punto de vista de que se nos tome como queremos bajar Ingresos Brutos para que los intendentes no tengan sus fondos", aseveró. "Queremos discutir la cuestión tributaria ante el impuestazo”, enfatizó y cerró: "El peronismo le tiene miedo al debate".

Voto libertario

En medio de la lluvia de críticas que apuntaron contra el accionar del libertario y de la radical escindida (por Bisotto), Spaccesi devolvió el golpe. En su postura, sostuvo que el proyecto de Maqueda perseguía el objetivo contrario: en vez de bajar, aumentaba la presión impositiva. Ese fue el argumento para salir al cruce de los halcones cambiemistas.

"Hoy si se aprobaba el proyecto del legislador Maqueda pasaban a pagar Ingresos Brutos los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los clubes de barrio, las escuelas y universidades, el campo, las PyMEs industriales, los profesionales independientes, las prestaciones médicas, el transporte público, las cooperadoras escolares… todos los que hoy no lo pagan", expresó.

En su réplica, Hernández Maqueda lo cruzó duro: "No es libertario. Es una persona entregada al llaryorismo. Y el llaryorismo es kirchnerismo puro. Él es funcional a ese esquema. Ya no queda ninguna duda". "Es hábil para mantener cierta careta, pero toda la gente que es liberal o libertaria en Córdoba ya sabe muy bien quién es el legislador Spaccesi", opinó.

Cómo sigue la pulseada

El oficialismo convocó para la tarde de este jueves a una reunión de la comisión de Economía para abrir la discusión de los proyectos de Maqueda y Saliba, entre otros, que persiguen como objetivo aliviar el duro golpe al bolsillo de los contribuyentes de los inmobiliarios Urbano y Rural. En ese marco, el interbloque JxC llevará su despacho alternativo para disminuir la presión tributaria de la provincia.

Por otro lado, el deloredismo avanza en darle forma a la presentación que hará ante la justicia en su rechazo al "impuestazo" del gobierno peronista. Se trata de una acción de amparo colectivo en la Cámara Contencioso Administrativa y una acción directa ante el Tribunal Superior de Justicia.