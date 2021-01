Condiciones para viajar al exterior

J.E.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza no está cerrado y no se prevé hacerlo. No obstante, las autoridades nacionales pidieron a las aerolíneas que comiencen a reducir al 30% sus frecuencias, para no tener que cerrar el aeropuerto y poniendo el foco en Brasil, Chile, Europa y EE UU, por los niveles de contagio.

En relación al ingreso al país, los únicos accesos habilitados para ciudadanos y/o residentes argentinos son los aeropuertos de Ezeiza y San Fernando y la terminal de Buquebús. Se continua exigiendo la Declaración Jurada Electrónica, disponible en el sitio de la Migraciones (https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones) 48 horas antes del vuelo, un PCR negativo hecho en las 72 horas previas y un aislamiento obligatorio de siete días una vez ingresados a la Argentina.

Al firmar la DD JJ electrónica, ante un problema de cierre de fronteras, por ejemplo, el viajero se hace responsable y deslinda responsabilidad del Estado de repatriarlo. Migraciones envía un correo electrónico con la autorización para poder viajar.

Hay que prever bien estos tiempos, que se cuentan hasta el momento del arribo, porque si a la línea aérea no le coinciden con la fecha de llegada, puede ocurrir que no permita abordar el vuelo. Esto es así porque si esas fechas no coinciden, Migraciones puede aplicar multas a las compañías aéreas.

También hay que tener en cuenta que en no todos los destinos el PCR se obtiene en 72 horas. El listado de los países que lo hacen en 72 horas se puede ver en este link: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/ingresar-egresar-argentina/test-pcr-obligatorio, en tanto aquellos que pueden exceder ese plazo se pueden encontrar en este enlace: link: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/ingresar-egresar-argentina/opcion-pcr-destino

En Brasil la situación está muy complicada y están pidiendo un PCR real time, que no es el mismo que se hace en Argentina, tarda mucho más tiempo y cuesta el doble del que se está haciendo en Ezeiza de manera particular.

Por otra parte, desde el 26 de este mes Estados Unidos exigirá PCR negativo a todos los pasajeros que ingresen al país. La orden fue emitida por el Centro de Control de Prevención de Enfermedades (CDC) de los EEUU el pasado jueves.