Confirman el pago del bono de $100.000 a jubilados cordobeses: todos los detalles

El próximo miércoles 15 de octubre, los jubilados provinciales que percibieron en julio menos de $1.300.000 verán acreditado un bono especial de $100.000. La medida forma parte de un programa de apoyo económico bimestral que impulsa la Provincia para reforzar los ingresos de los sectores pasivos con menores recursos, en medio del contexto inflacionario.

A diferencia de otros beneficios, este bono tiene carácter complementario y no contributivo, y se actualiza de manera periódica de acuerdo con la disponibilidad de fondos que la Nación transfiere a Córdoba por concepto de aportes previsionales.

El origen de los recursos y la decisión política

Los fondos que permiten financiar este refuerzo provienen de los recursos que la Provincia logró recuperar tras su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por los montos que el Gobierno nacional debía transferir a la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

El gobernador Martín Llaryora presentó el programa en julio, al recibir los primeros desembolsos del reclamo judicial. En aquel momento, explicó que el propósito era mejorar el poder adquisitivo de los jubilados que menos ganan y garantizar que Córdoba mantenga uno de los haberes mínimos más altos del país.

Un alivio para los ingresos más bajos

Este nuevo pago constituye el segundo desembolso del bono, luego del realizado en agosto. Desde el Ejecutivo provincial destacan que la iniciativa busca sostener el nivel de ingresos de los jubilados frente al aumento de precios, además de reconocer la deuda histórica del Estado nacional con el sistema previsional cordobés.

Con esta medida, Córdoba busca consolidar una política previsional propia, orientada a equilibrar el impacto económico en los beneficiarios con menores haberes y a reforzar su capacidad de consumo en un escenario de incertidumbre económica.