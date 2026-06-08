Contrabando de armas: confirman la extradición de Dirisio a Brasil, pero no sería inminente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la extradición a Brasil de Diego Hernán Dirisio y su pareja, la modelo Julieta Vanessa Nardi Aranda. Ambos están señalados como las cabezas de una presunta organización criminal transnacional dedicada al tráfico de armamento a gran escala, desmantelada en el marco de la investigación conocida como “Operación Dakovo”.

El proceso de extradición continuará donde se inició, en el Juzgado Federal de Córdoba N° 3 (JF3), a cargo de Hugo Vaca Narvaja. Dirisio permanece en su domicilio de Córdoba con vigilancia y tobillera electrónica. Enfrenta en Brasil una gravísima acusación por tráfico internacional de armas de fuego, organización criminal transnacional y blanqueo de capitales. Su esposa, Julieta Nardi, por liderar una organización criminal transnacional junto a él.

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La denominada "Operación Dakovo" puso al descubierto una red que operaba internacionalmente, movilizando armamento que terminaba en manos de organizaciones delictivas en Brasil. Todo comenzó por un control rutinario en el Estado de Bahía, Brasil.

Durante el trámite ante la Corte, los abogados defensores presentaron un escrito solicitando informes complementarios a Paraguay, Estados Unidos y al propio Brasil, además de pedir la suspensión del dictamen fiscal.

Sin embargo, el máximo tribunal declaró esta pretensión como "inadmisible". Los ministros consideraron que los planteos no remitían a ninguna circunstancia nueva, sino que se fundaban en cuestiones ya conocidas o introducidas de forma tardía en el proceso.

¿Qué pasará de aquí en más?

Julieta Nardi, de nacionalidad paraguaya, solicitó obtener el estatus de refugiada en nuestro país. El trámite aún está pendiente de resolución.

El fallo de la Corte que ordena la extradición aún no fue remitido al JF3. Una vez que llegue, es probable que los abogados de Nardi soliciten retrasar el traslado a la espera del trámite administrativo.

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Qué es la Operación Dakovo

La trama detrás de Dirisio y su esposa Julieta Nardi Aranda mezcla empresas de importación de armas, vínculos políticos, inteligencia militar, muertes en la Triple Frontera y supuestos negocios con el crimen organizado.

Diego Dirisio era dueño de la firma Air Supply (IAS), con sede en Paraguay. La Justicia del Estado de Bahía sospecha que la empresa IAS habría participado en la venta ilegal de más de 43.000 armas, valuadas en US$ 244 millones, a organizaciones criminales brasileñas. Más concretamente, al Primer Comando Capital (PCC) y al Comando Vermelho.

El caso se enmarca en la llamada Operación Dakovo, por los vínculos comerciales con Serbia. La investigación está a cargo del juez federal Fabio Moreira Ramiro, e involucra a militares paraguayos y empresarios del rubro bélico. Hay más de una decena de detenidos en la causa.

Entre los nombres más relevantes de esta trama figura el general Aldo Daniel Ozuna, exdirector de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), el organismo que autoriza cada compra y venta de armas y municiones en Paraguay.

Designado en 2021 por el entonces presidente Mario Abdo Benítez y desplazado en 2023 por Santiago Peña, Ozuna habría firmado un acuerdo con la Compañía Brasilera de Cartuchos (CBC) que generó tensiones con empresarios paraguayos del sector. Dirisio fue la voz cantante del reclamo de esa corporación. En su entorno atribuyen la persecución penal a esa interna.

Todo comenzó por operativos policiales en rutas de Bahía, en Brasil, conde se encontraron armas registradas a nombre de IAS.

Las hipótesis judiciales plantean dos posibles maniobras: la creación de empresas fantasma para justificar ventas y la duplicación de certificados para cubrir faltantes.