Córdoba: con certificados médicos falsos, evitaban los escáneres e ingresaban objetos prohibidos a la cárcel de Bouwer

La Unidad Judicial de Delitos Económicos de la Policía de Córdoba desbarató una maniobra en la que se simulaban embarazos o enfermedades para ingresar objetos prohibidos a la cárcel de Bouwer.

La investigación se inició por una denuncia formulada meses atrás por el Servicio Penitenciario de Córdoba.

La maniobra “fraudulenta” consistía en que distintas personas, en su mayoría mujeres, utilizaban certificados médicos falsificados para evitar el body scanner e introducir elementos prohibidos ocultos durante visitas a internos alojados en el complejo carcelario de Bouwer, indicaron fuentes policiales.

Operativos en Bouwer y en la exUCA

Efectivos del Departamento Delitos Económicos realizaron 120 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba y localidades del interior provincial.

57 de ellos se concretaron en el propio Complejo Carcelario de Bouwer y en el Establecimiento Penitenciario N.º 9 (ex UCA).



Durante los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, CPU, 2 millones de pesos, documentación apócrifa, formularios médicos, recetarios y sellos profesionales.

Detenidos

“Dos personas fueron detenidas vinculadas a estas maniobras, donde los involucrados presentaban documentación apócrifa que acreditaba embarazos o enfermedades oncológicas inexistentes, lo que les permitía evadir los controles corporales y de ese modo, ingresar teléfonos celulares, sustancias prohibidas y otros elementos no autorizados”, detallaron las fuentes.

La causa está a cargo del fiscal José Mana de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 11.