Córdoba en off: la ‘inflación’ de jefes de campaña

Tras los heridos que dejó el cierre de las listas, y ante el pase de las ambulancias, ahora se observa una inflación de “jefes de campaña”. En un ácido comentario, un radical crítico dijo que la jefatura de campaña que Rodrigo de Loredo le dio a Juan Negri es “una salida elegante” al bajarse de su aspiración de candidato a intendente, y luego, a completar la fórmula con el evolucionista que terminó en manos de Soher El Sukaria.

En la práctica, ahora Negri es el jefe de campaña de la fórmula cruzada de Juntos por el Cambio para la Capital, pero en el documento de constitución de la alianza presentado ante la Justicia Electoral, figura la deloredista Sofía Aguad como “responsable político de campaña”.

En el marco de estos reacomodamientos, aparece un radical doblemente herido. El jefe de bloque de JxC, Orlando Arduh, desembarcaría en la coalición oficialista como jefe de campaña de la candidata a vicegobernadora, la radical Myrian Prunotto.

‘Efecto arrastre’ vs. ‘factor arrasador’

En medio de la estrategia que ideó el peronismo, al superponer las campañas de la contienda electoral provincial junto a los comicios capitalinos, en el PJ alimentan el fantasma del “efecto arrastre”. Los llaryoristas se muestran muy confiados -a la luz de los sondeos- del triunfo de Martín Llaryora en la provincia el domingo 25 de junio. De hecho, advierten que, ante ese panorama, en los últimos días se observa los pasos de dirigentes cambiemitas “haciendo cola” para fichar en Hacemos Unidos por Córdoba.

En el peronismo alimentan el fantasma del “efecto arrastre”. “Llaryora gobernador gana, y junto a Schiaretti -presidenciable- se cargan al hombro a Passerini” para asegurar un triunfo también en la capital. Este es el razonamiento del círculo íntimo del candidato a gobernador.

En la vereda de en frente, el postulante a la intendencia Rodrigo de Loredo lanzó la premisa ante la tropa cambiemita de que Juntos por el Cambio “va a arrasar” en las urnas el domingo 23 de julio. Así lo afirmó el evolucionista al arengar a los amarillos en el acto del jueves por la noche donde presentó a Soher El Sukaria como su compañera de fórmula. En su mensaje, la dirigente se sumó al postulado del radical evolucionista.

“No es enojo, es decepción”

El fin del mandato de Martín Llaryora en la Municipalidad de Córdoba deja un par de sensaciones encontradas entre los empresarios del sector desarrollista.

Para muchos referentes de esa actividad, si bien hubo inversiones y avances valorables en términos de recuperación de espacios verdes y zonas degradadas, también remarcan que poco se progresó para bajar la burocratización a la hora de encarar nuevos emprendimientos. “Creo que no es enojo, en todo caso hay decepción. Cuando empezó la gestión se hicieron anuncios y se generó mucha expectativa. Y no hubo avances de peso: la máquina de impedir sigue funcionando”, comentó un empresario.



“Y no todo es culpa de los agentes municipales como se quiere instalar. Las trabas también están más arriba. Creo que hay mucho de doble discurso también: se muestra que hay acompañamiento y trabajo en conjunto con el sector privado, pero a la hora de las aprobaciones sigue todo lento, por una excusa o por otra siguen las trabas, los controles y las inspecciones no terminan más”, amplió.

Lista pura del vecinalismo en Capital

Encuentro Vecinal Córdoba presentó, en la mañana del sábado “maratónico” en las distintas fuerzas políticas, su lista de candidatos para la contienda electoral en la ciudad.

Si no fue la primera agrupación que lo hizo, ‘pega en el palo’. En la noche del viernes, el partido referenciado en Aurelio García Elorrio cerró la nómina de postulantes a cargos municipales. Con la salida del extrapartidario Juan Pablo Quinteros –dicen que fue en buenos términos-, la nómina de EVC está integrada por dirigentes “puros” del riñón vecinalista.

El dirigente César Orgaz es quien encabeza la lista de EVC. El abogado de profesión supo ser el segundo de Quinteros en la elección municipal del 2019. Para estos comicios, la formula vecinalista se completa con Gonzalo Frontera. También abogado, actualmente es secretario de bloque de EVC en la Unicameral y fue presidente la juventud del vecinalismo.

Orgaz y Frontera es acompañado por Amelia Moscoso Cardozo (actual legisladora), Sergio Pintos, Claudia Arguello, “Quique” Fernández, Mirtha Barboza y José Pagano Fernandes, en los primeros casilleros de la nómina.

Quinteros, entre Milei y De Loredo, al final buscó otro camino

El flamante candidato a intendente de Córdoba Juan Pablo Quinteros tuvo varias reuniones con referentes de otras agrupaciones que le prometieron ser parte de sus proyectos políticos, una vez que se supo de la separación política del actual concejal con el candidato a gobernador Aurelio García Elorrio de Encuentro Vecinal.

Voceros del Concejo Deliberante aseguraron que Quinteros recibió varios llamados y habló con referentes del sector de Javier Milei, pero que no aceptó incorporarse. También tuvo un almuerzo con el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo, en el que hablaron de las elecciones municipales.

Finalmente, decidió afrontar un nuevo camino a partir de un espacio diferente con gente que “tiene mucha potencialidad pero que no siempre quiere participar en política”, contó Quinteros a un grupo de amigos, en referencia al espacio ‘Somos Córdoba’.

Serna apunta a Turismo

La presentación de propuestas de Luis Juez en el Hotel Quinto Centenario en la semana que pasó dejó mucha tela para cortar. Uno de los dirigentes que dijo presente en el salón montado especialmente para la ocasión fue Rodrigo Serna, el empresario hotelero de Villa Carlos Paz, quien comentó que estaba allí para aportar su experiencia en materia turística y trabajar en Punilla para ‘Juez gobernador’.

Si gana Juez, Serna apunta a integrar la Agencia Córdoba Turismo y para ello exhibe sus pergaminos: fue Secretario de Turismo de Carlos Paz y dos veces presidente de la Asociación Hotelera. Además, es uno de los dirigentes más antiguos del Frente Cívico, partido que le permitió llegar a legislador departamental por Punilla en 2007.

Campaña reforzada del justicialismo en el sur

Se vienen las últimas tres semanas del proceso electoral provincial y la campaña ingresa en su tramo más caliente. En los próximos días Juntos por el Cambio se hará fuerte en Capital mientras que el peronismo buscará que sus referentes recorran el sur provincial.

El candidato a gobernador Martín Llaryora viajará esta tarde a Sampacho, donde el PJ espera una victoria de Hacemos Juntos por Córdoba. El candidato a gobernador se quedará lunes y martes con visitas a las principales ciudades del sur, entre ellas Río Cuarto donde mantendrá una intensa actividad.

Por su lado, Myrian Prunotto también viajará mañana al Imperio del Sur, y estará dos días recorriendo el departamento. “No le podíamos decir que no a nuestro amigo Carlos Gutiérrez”, manifiestan desde el entorno de la candidata a vicegobernadora.