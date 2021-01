Córdoba: enero termina con 33% de ocupación hotelera promedio

JUAN ERRAMOUSPE

Termina enero, el primer mes de temporada plena –con circulación nacional autorizada– y la realidad se acerca más a las poco optimistas proyecciones del sector privado que al ‘cauto’ entusiasmo de los representantes del oficialismo. Esta situación se da tanto a nivel local como nacional.

¿Se puede hablar de reactivación? Sí, pero en ‘dosis terapéuticas’, teniendo en cuenta los números que se manejan hasta el momento. ¿Se puede hablar de recuperación? No, con los resultados en mano, después de nueve meses de inactividad y los cierres o no reaperturas de establecimientos ligados al turismo, no hay recuperación.

Cabe aclarar que la situación en el sector gastronómico en las sierras es algo más alentadora ya que, debido a la demanda de quienes se mueven durante la semana entre los distintos puntos turísticos a modo de ‘escapadas’, hace que se haya posicionado un poco mejor.

Los fines de semana esa demanda aumenta sustancialmente y permite compensar y promediar consumos más importantes. En Carlos Paz, Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita, por tomar tres casos, un ticket promedio en la recaudación ronda desde los $1.200/$1.500 hasta superar los $5.000.

Ocupación

De acuerdo a las cifras informadas por la Agencia Córdoba Turismo, hasta el fin de semana pasado, los promedios de ocupación fueron del 95% en el valle de Punilla; del 85% en Paravachasca; del 90% en Calamuchita; del 95% en Traslasierra, y Miramar, en Ansenuza, tuvo que derivar turistas a Balnearia y Marull.

Pero, esos promedios y los picos superiores al 90% se dieron generalmente en los fines de semana, ya que de lunes a jueves los niveles de ocupación se reducen notablemente y no superan en muchos casos el 30% / 35%.

Cifras extraoficiales marcaban estas ocupaciones para el fin de semana que hoy termina: Los reartes 91%; Jesús María 27%; Villa General Belgrano 82 %; Santa Rosa de Calamuchita 85%; Villa Rumipal 89%; Mina Clavero 70%; Nono 82%; Alta Gracia 50%; Embalse 69,63%; La Serranita 90%; Capilla del Monte 61%, y Villa Carlos Paz 31%. Aquí vale aclarar que los porcentajes están en directa relación con la cantidad de camas que ofrece cada localidad. Un caso excepcional se viene dando en San Javier y Yacanto, Traslasierra, donde los niveles de reservas no bajan de 90%, este fin de semana se esperaba el mismo porcentaje y febrero arrancaría con ese número.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), Roberto Amengual, señaló que “hay picos del 90% los fines de semana, pero una caída muy pronunciada el resto de la semana, con medias del 5% o 10%”. Las encuestas de la AHT indicaron que “en la Región Centro (que incluye a Córdoba y Mendoza), la ocupación promedio apenas llegó al 33%”.

Y para confirmar lo que consideró “una estrepitosa caída” en la actual temporada, la entidad comparó con los números de enero 2020: la Región Centro cayó de un promedio del 64,3% al 24,5%. El relevamiento planteó también que la Patagonia cayó del 74,2% al 28% y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 64,1% al 14,5%.

Para la asociación “la ocupación hotelera promedio a nivel nacional es del 26% en lo que va de la temporada”.

Una de las causales en la baja de huéspedes en hoteles, dijo la AHT, “fue la gran demanda de casas y departamentos en alquiler, sobre todo en la zona Norte del Gran Buenos Aires, Bariloche y la Costa Atlántica”. En Córdoba también se da este fenómeno, tanto en el interior como en la ciudad Capital (en countries y barrios cerrados).

El relevamiento realizado por la AHT entre los establecimientos que la integran –que son los de mayor categoría, paradójicamente los más demandados–arrojó que la ocupación turística en diciembre, a nivel nacional, fue levemente superior al 20%; en enero, se acerca a un 32%, y las expectativas para febrero no son favorables, volviendo a los niveles de diciembre e incluso, con una tendencia a la baja.

En Córdoba Capital, los índices también varían según quien los proporciona. Desde el sector privado ligado al turismo se habla de un paupérrimo 15%, mientras que otras fuentes hablan de un 35%, pero con la advertencia de que hay una caída importante en el número de camas por el cierre o no apertura de hoteles. De cualquier manera, entre ambas puntas el panorama sigue siendo negativo y las previsiones no permiten alimentar el optimismo.

Por su parte, la Federacion Empresaria Hotelera Gastronómica (Fehgra), a través de su presidenta, Graciela Fresno, reiteró su demanda: “Necesitamos que la asistencia del Gobierno nacional continúe; seguir recibiendo el ATP para sostener a nuestros empleados, y que se prorrogue la ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, que prevé una cláusula para que se sostenga la asistencia, en caso de ser necesario. Y lo es, la situación de la hotelería y la gastronomía sigue siendo crítica”, aseveró.

Los números del Mintur

Al comienzo de la segunda quincena que hoy finaliza, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación se reunió con representantes del sector para repasar los números. Dijo que, en base a los registros de la aplicación CuidAr Verano, hubo 5,5 millones de personas que viajaron desde el comienzo de la temporada.

Se tomó como fecha de inicio el 1 de diciembre, con las particularidades de cada destino ya que Córdoba, por ejemplo, no permitió hasta el 1 de enero el ingreso de turistas de otras provincias no propietarios.

Según los datos del ministerio, la mayor parte del movimiento turístico de este verano se dirigió hacia la Costa Atlántica y destinos de Córdoba, que representaron el 60% (3,3 millones) de las solicitudes registradas en la app.

Además de Buenos Aires y Córdoba, los argentinos decidieron ir a veranear a Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, Salta y Mendoza, en ese orden. El ranking de destinos lo lideró el Partido de la Costa, por encima de Mar del Plata que usualmente ocupa el primer puesto. Bariloche, Villa Gesell, Pinamar, Carlos Paz, Monte Hermoso, Miramar, San Martín de los Andes y Salta fueron las ciudades que más visitantes recibieron en lo que va de la temporada.