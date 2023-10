Córdoba: los radicales “buscan un psicólogo” para definir si apoyan a Milei o Massa en el balotaje

Para comprender los caminos que tomará el radicalismo “buscate un psicólogo” dispara Juan Negri, el concejal cordobés. Y tiene razón. La posición del partido, luego de los resultados electorales los deja en un lugar incómodo: decidir de qué lado están en el balotaje.

Por un lado, Javier Milei. El libertario, en una entrevista tiempo atrás, dijo que tiene un "muñeco con la cara de Raúl Alfonsín", con el cual descarga energía y hace una terapia "anti-estrés". En el frente, a Sergio Massa que representa el “kirchnerismo y peronismo”, por más que el ministro juegue para sí mismo y quiera sombras. Está mas que claro, en el discurso ganador del domingo se paró solo, sin compañías en el escenario, por más que en sus boletas estaba Máximo Kirchner y varios intendentes que responden a la Cámpora.

“Hay que esperar que todo decante”, completa Juan Negri. Pocos hablan, no quieren exponer sus sentimientos. Ayer se puso en vilo la continuidad de Juntos por el Cambio. Miguel Nicolás, otro de los históricos de la UCR provincial también pide tiempo y sugiere continuar la discusión puertas adentro. “El objetivo de los K de dividir el voto opositor se logró, ahora debemos sentarnos a analizarlo en plenario, tanto provinciales como nacionales”.

El centenario partido quiere hacer valer lo conseguido en las elecciones municipales, provinciales y las bancas conseguidas en el Congreso. Nadie tiene u ostenta el poder de conducción. No hay figuras que puedan marcar una posición y alinear a la fuerza. No lo puede hacer Marcos Carasso ni Ramón Mestre o Rodrigo De Loredo. Las charlas o pase de facturas serán horizontales. Todos son responsables y todos tendrán una parte de la verdad. Este lunes a la noche será la primera reunión de los cordobeses de boina blanca. La harán por zoom, es la primera de muchas. Algunos no quieren romper Juntos por el Cambio. Otros dudan.

Los mensajes de los presidenciables los desorientaron. “Javier Milei propuso un gobierno de colación, claramente hay un voto hacía una opción que la gente consideró de cambio. Está claro el mensaje y el cordobés lo expresó”, indicó Lucas Valiente, intendente de Rio Segundo y futuro legislador provincial. Es una palabra a escuchar, el departamento provincial que representa, el libertario arrasó en las urnas.

Miguel Nicolás sostiene que el problema es “creerle a Massa, es increíble que gane con la economía como está. Milei es una creación de ellos para dividir nuestro voto”. El dirigente también apunta los cañones contra el gobernador Juan Schiaretti y lo hace responsable de los números que sacó el tigrense. “Schiareti fue el más hizo por Massa, dividió en tres. Córdoba era clave para Juntos. Acá la dividió en tres”, reiteró.

Todos coinciden en algo: “los votos no son de los candidatos y por más que digan tal o cual cosa, la gente ya demostró que vota lo que quiere cuando quiere. Hoy el 60% de la gente quiere un cambio”, pero la discusión será puertas adentro, primero entre radicales y luego dentro de Juntos por el Cambio explica un radical con muchos años y campañas en su lomo, pese a su corta edad.

“La verdad que no están buscando todos. Tenemos que ordenar para saber hacia donde vamos. Debemos analizar dentro de las estructuras”, concluye Valiente.

Serán semanas movidas dentro de la casa radical.